El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, suspende su huelga de hambre que reclamaba un instituto en el municipio

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez Crespo, en una imagen de archivo.

Agustín Jiménez, alcalde de Noblejas, ha concluido su huelga de hambre iniciada el 18 de agosto para exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en su localidad. Con 76 años y 42 al frente del municipio, Jiménez tomó esta medida tras una campaña de recogida de firmas que buscaba poner fin a una reivindicación de 20 años. La huelga finalizó después de que el alcalde fuera hospitalizado, siguiendo el consejo de su médico, Juan José Rodríguez Sendín, debido a los riesgos para su salud, especialmente por su condición de diabético. Durante la huelga, perdió más de cuatro kilos.

