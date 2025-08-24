Ahora

Huelga por su localidad

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, suspende su huelga de hambre que reclamaba un instituto en el municipio

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez Crespo, en una imagen de archivo.El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez Crespo, en una imagen de archivo.Agencia EFE
Agustín Jiménez, alcalde del municipio toledano de Noblejas, ha suspendido definitivamente la huelga de hambre que se impuso para reclamar al Gobierno de Castilla-La Mancha la construcción de un Instituto de Educación Secundaria en su localidad.

El socialista, de 76 años, anunció que comenzaría esta huelga el 18 de agosto reclamando la construcción del centro al Gobierno de Emiliano García Page en un contexto de reivindicación de 20 años.

Una recogida de firmas empujó al primer edil, que lleva gobernando Noblejas 42 años, a tomar medidas más drásticas. Sin embargo, el Ayuntamiento del municipio ha comunicado la finalización de la huelga después de que Jiménez pasara el sábado en un centro hospitalario, adelanta Europa Press.

El noblejano fue trasladado al hospital por recomendación de su médico, Juan José Rodríguez Sendín, que supervisó su huelga y que advirtió sobre los riesgos que corría su salud, más aún siendo diabético. El alcalde ha perdido más de cuatro kilos durante estos días.

