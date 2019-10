El compañero de celda del conocido como descuartizador de Valdemoro, en declaraciones para 'Espejo Público', ha explicado la versión que el presunto asesino le ha contado sobre el crimen. "Me dice que están de fiesta, que forcejean así como jugando. Le dice 'estate quieta, estate quieta' y caen, la chica no respira. Por miedo a ir a la cárcel, la descuartizan", ha señalado.

El hombre también ha relatado cómo conoció a Leandro. "Estaba sentado con una capucha y yo entré y le pregunté por qué estaba aquí. Entonces él me responde una cosa que no me creo. Me dice que está por 15 gramos de cocaína y que le han metido a prisión provisional. Pero yo sé que por eso no vas a la cárcel", ha recordado.

En ese momento, según ha declarado, le comentó al acusado que "ahí al lado" estaba "el descuartizador" y que no le habían dejado pasar, a lo que este le comenzó a explicar su versión. "Me cuenta que estaban de fiesta, comiendo pastillas y poniéndose de cocaína", ha señalado el compañero de celda del presunto asesino, insistiendo en que el crimen se llevó a cabo motivado por el miedo del acusado a ir a la cárcel.

En relación a la presunta colaboración de su expareja o "amiga con derecho a roce", Celia, en la descuartización de la víctima, ha calificado a esta de "cómplice". La chica ha sido puesta en libertad provisional con comparecencias quincenales como medida cautelar.

"Ambos la descuartizan y, cuando la chica ve que los van a pillar, se chiva", ha explicado. "Estaban los dos como cómplices, porque, cuando pasó todo, el coche de Celia estaba abajo", ha añadido.

El compañero de celda del descuartizador de Valdemoro ha asegurado creer la versión de Leandro: "Yo le vi un chaval sincero, que decía la verdad". Además, ha afirmado que no sintió miedo porque tiene "el cuerpo más grande que él", ha estado en prisión y sabe "de qué pie cojea cada persona".

Hablan dos de sus amigas

Dos de las amigas del descuartizador de Valdemoro han hablado en 'Espejo Público' sobre su relación con el presunto asesino. Ambas han destacado que se trataba de una persona "muy tranquila", de la cual no se esperaban algo así.

Una de ellas, que lo conoce desde hace ocho años, ha afirmado acudir hasta el Juzgado de Valdemoro únicamente para ver al hermano del acusado. "No le estoy ni defendiendo ni justificando pero, obviamente, la familia no tiene culpa", ha declarado.

Del 'carnicero tatuador' ha asegurado que "es una persona tranquila, tenía montón de amigos". "Nosotras nos hicimos amigas suyas a base de tatuarnos con él. Mi familia entera se ha tatuado con él. Mi madre, de hecho, se quedó dormida en la camilla de la tranquilidad que le daba", ha explicado.

Otra de las amigas del presunto asesino ha recalcado que lo sucedido es algo que "no encaja con él". "Para mí era un tío que transmitía muchísima calma. Tranquilo. No era para nada un señor violento", ha expresado.

No obstante, la chica ha señalado que "era solitario, selectivo. Sabía con quién juntarse y con quién no". También ha recordado el momento en el que le estaba tatuando y ella se durmió: "Era la primera vez que me tatuaba en mi vida. Me lo hizo él y me quedé dormida en su casa. Me despertó para decirme: 'Que hemos terminado, que te has dormido. Perdóname'. Podría haberme hecho cualquier cosa".

Por último, esta amiga ha indicado que el descuartizador de Valdemoro coleccionaba figuras de personajes de terror como Hannibal Lecter o el payaso Pennywise, de 'It'. "No es que le causase admiración, es que le gustaban esas cosas", ha señalado.

Sin embargo, ha querido relativizar la posible influencia de este hecho con respecto al crimen. "Yo sigo diciendo que la decoración de una casa no decide cómo eres", ha concluido.