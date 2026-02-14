Ahora

Una rave ilegal reúne a más de 250 personas en Conesa: los Mossos restringen el acceso

¿Qué ha pasado? Los primeros avisos sobre la fiesta llegaron este viernes por la noche y durante la mañana de este sábado la Policía catalana se ha desplazado a los accesos de la zona de la fiesta, que se celebra en un punto cercano a este pueblo de 100 habitantes, cerca de la carretera TV-2244.

Los Mossos d'Esquadra han establecido este sábado controles en el área de acceso de una rave ilegal en la que participan alrededor de 250 personas en Conesa (Tarragona), para evitar que se sume más gente a la fiesta.

Según ha adelantado el digital 'El Caso' y han explicado a Efe fuentes policiales, los Mossos están intentando que nadie entre a la rave y que quien la abandone no conduzca bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Los primeros avisos sobre la fiesta llegaron este viernes por la noche y durante la mañana de este sábado la Policía catalana se ha desplazado a los accesos de la zona de la fiesta, que se celebra en un punto cercano a este pueblo de 100 habitantes, cerca de la carretera TV-2244.

Por ahora, los Mossos han evitado actuar más allá de los controles de acceso para evitar complicaciones, pero han iniciado actuaciones para identificar a los organizadores de una fiesta que se considera ilegal por no tener los permisos ni la documentación administrativa necesaria.

