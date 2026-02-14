Una rave ilegal reúne a más de 250 personas en Conesa: los Mossos restringen el acceso

¿Qué ha pasado? Los primeros avisos sobre la fiesta llegaron este viernes por la noche y durante la mañana de este sábado la Policía catalana se ha desplazado a los accesos de la zona de la fiesta, que se celebra en un punto cercano a este pueblo de 100 habitantes, cerca de la carretera TV-2244.

Los Mossos d'Esquadra han implementado controles en los accesos a una rave ilegal en Conesa, Tarragona, donde participan unas 250 personas, con el objetivo de evitar que más personas se unan al evento. Según informó 'El Caso' y confirmaron fuentes policiales a Efe, los agentes buscan impedir el ingreso de nuevos asistentes y asegurar que quienes salgan no conduzcan bajo los efectos del alcohol o las drogas. La fiesta, que no cuenta con los permisos necesarios, se celebra cerca de la carretera TV-2244. Los Mossos han comenzado a identificar a los organizadores, aunque por ahora solo han establecido controles de acceso.

Por ahora, los Mossos han evitado actuar más allá de los controles de acceso para evitar complicaciones, pero han iniciado actuaciones para identificar a los organizadores de una fiesta que se considera ilegal por no tener los permisos ni la documentación administrativa necesaria.

