Casa gratis y trabajo: la oferta del pueblo de Arenillas (Soria) para hacer frente a la despoblación

Los detalles En solo una semana, la localidad ha registrado más de 200 inscripciones a la oferta cuyo requisito es empadronarse en el pueblo soriano.

El pueblo de Arenillas, en Soria, lanza una iniciativa para combatir la despoblación ofreciendo casa gratis, trabajo y tranquilidad. Con solo 42 vecinos, la alcaldesa Sonia Tobaruela busca revitalizar el lugar. Ofrecen un empleo en el ayuntamiento, el bar del pueblo y una casa sin coste, atrayendo a más de 200 familias interesadas en vivir en un entorno natural. Arenillas no es único en esta estrategia; otros municipios como Paredes de Nava y Robregordo también ofrecen alternativas para atraer nuevos residentes. Estos pueblos buscan dar nuevas oportunidades a familias que desean una vida diferente en el medio rural.

Casa gratis, trabajo y tranquilidad. Es la oferta que está haciendo el pueblo de Arenillas, en Soria, para combatir la despoblación que lleva décadas sufriendo la localidad situada en el medio rural.

El pueblo soriano es uno de esos que está lanzando iniciativas para luchar contra el paso del tiempo y tratar de atraer a la población. "Lo malo que tenemos en los pueblos es que no vamos quedando nadie, quedamos muy pocos", comenta uno de sus vecinos.

Concretamente, solo quedan 42 vecinos en Arenillas. Por eso la alcaldesa, Sonia Tobaruela, busca dar vida hasta el último de los rincones: "Cada vez tenemos menos población y tenemos que hacer algo".

En estos momentos, ofrecen un trabajo en el ayuntamiento, la explotación del bar del pueblo y una casa en la que vivir completamente gratis: "Al final lo que estamos ofreciendo es la posibilidad de que una familia se mude a un entorno tranquilo en plena naturaleza".

La inscripción para optar a esta vivienda continúa abierta y en apenas una semana ya supera las 200 inscripciones: "Nos han escrito familias de todas la provincias de España". El requisito solicitado es que se empadronen en la localidad.

Ahora bien, Arenillas no es el único. Municipios de todo el país ofrecen alternativas habitacionales para atraer población. En Paredes de Nava (Palencia), la de Irene es una de las más de 20 familias que han encontrado aquí una nueva vida: "Nuestro sueño era vivir en una casa en un pueblo pequeñito".

Y en el norte de Madrid, en Robregordo (79 habitantes), también se ha incorporado al proyecto Arraigo: "Nosotros nos acercamos a las personas que desean tener una vida diferente en el medio rural".

Mientras las grandes ciudades no dejan de crecer, en rincones como estos la esperanza no se mide en cifras, sino en oportunidades de todas aquellas familias dispuestas a hacerlos de nuevo su hogar.