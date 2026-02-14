Las joyerías, en jaque por la plata: "En el último año la subida ha sido de un 150%"

¿Por qué es importante? Solo en Santiago de Compostela, alrededor de 400 personas tienen un empleo directo de la orfebrería y ahora temen que la enorme subida del valor de la plata frene su compra.

No solo el oro está subiendo su valor, sino que también el precio de la plata está por la nubes, ya sea para comprar o para vender. Muchos están buscando utensilios de plata, porque no solo valen las joyas, para sacarse un dinero extra.

Una enorme subida que está poniendo en jaque precisamente a las joyerías. Por ejemplo, en Santiago de Compostela alrededor de 400 personas viven directamente de la orfebrería entre talleres y comercios especializados.

Ahora bien, ellos son los primeros que han notado la diferencia de precios: "Hace unos meses valía entre 180 y 190 euros, ahora está en 205", comenta Sonia Arnáez, una joyera artesana, sobre una pulsera de plata.

"En el último año la subida ha sido de un 150% pero hubo días que, en un solo día, se superó el 10% de subida", cifra ese aumento del valor de la plata Lisardo Núñez Pardo de Vera, de la Asociación Ourives de Compostela.

Ante esta situación, algunos temen que, a partir de Semana Santa, cuando sea temporada alta, los turistas se retraigan. Y, al mismo tiempo, otros joyeros apuntan que, gracias a esta subida, se aprecia ahora más su trabajo. "Lo que hace es que la gente se de cuenta que su metal precioso tiene un valor", explica Soledad Mato, joyera.

Hay talleres de orfebres, como el de Fink, donde los catálogos ya no tienen precio porque deben ajustarlo a diario en función de las oscilaciones del mercado. Y es que la plata, además de ser cara, también escasea: "La industria automoción, la IA, la industria biomédica... tienen una alta demanda".

