Los profesores valencianos mantienen su lucha a las puertas de una nueva reunión con la Generalitat

El dato Un total de 60 centros educativos de la Comunitat Valenciana ya no tienen equipos directivos porque han formalizado su dimisión ante la Conselleria de Educación en apoyo a la huelga indefinida del profesorado, lo que supone unas 240 dimisiones.

Los sindicatos de docentes STEPV, UGT y CCOO han entregado un documento con propuestas a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, en el undécimo día de la huelga indefinida del profesorado de la educación pública no universitaria. El documento reitera sus reivindicaciones, añadiendo que los directores dimitidos sean restituidos y abordando temas de FP e inclusión educativa. No se han ofrecido datos de seguimiento de la huelga, que afecta a más de 800.000 alumnos. Un total de 60 centros han quedado sin dirección tras 240 dimisiones en apoyo a la huelga, reclamando negociación para mejorar la educación pública.

Los sindicatos de docentes STEPV, UGT y CCOO han entregado en la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana este lunes, undécimo día de la huelga indefinida del profesorado de la educación pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, un documento con propuestas, tras lo que se les ha citado a una reunión a las 16:00 horas.

El documento reitera las reivindicaciones que mantenían, con más concreciones y temporalizaciones, y añade como novedad que los directores de centros que han dimitido sean restituidos de inmediato a la firma del acuerdo, así como cuestiones relativas a la FP y a la inclusión educativa que ya había añadido la Conselleria, han explicado.

Ni la Conselleria de Educación ni los sindicatos han ofrecido todavía datos de seguimiento al inicio de la tercera semana de la huelga indefinida, a la que están llamados 78.000 docentes y que afecta a más de 800.000 alumnos.

Los representantes sindicales han criticado que se han encontrado cerrada la verja a su llegada a la sede de la Conselleria, ante lo que se han preguntado si es que les tienen "miedo", mientras que fuentes de Educación ha afirmado que la petición de concentrarse les llegó anoche y las puertas "permanecerán cerradas para garantizar el funcionamiento ordinario".

De esta forma, profesorado ataviado con camisetas y pancartas reivindicativas se han concentrado en el exterior de la Conselleria de Educación, donde han coreado consignas como "queremos entrar", "consellera dimisión" o "huelga educativa".

60 centros educativos valencianos se quedan sin dirección

Un total de 60 centros educativos de la Comunitat Valenciana ya no tienen equipos directivos porque han formalizado su dimisión ante la Conselleria de Educación en apoyo a la huelga indefinida del profesorado, lo que supone unas 240 dimisiones.

Así lo ha explicado a las puertas de la Conselleria de Educación el director del CRA Benavites-Quart de Les Valls, Jaume Olmos, quien ha manifestado ante los docentes concentrados que estas dimisiones son "un grito de auxilio" y no se hacen contra nadie, sino para reclamar que se negocie y se vuelva a mirar hacia la educación pública.

Olmos ha indicado que las dimisiones se están registrando de manera telemática este lunes, cuando comienza la tercera semana de la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, y ha asegurado que dan este paso "con desesperación", con "dignidad" y en defensa de la educación pública. Varios directores han mostrado en alto los escritos de su dimisión ante la sede de la Conselleria, tras lo que Olmos ha leído un manifiesto en el que exponen que no pueden seguir sosteniendo a la educación pública "en silencio mientras el sistema se está rompiendo por dentro".

Aseguran que son conscientes de lo que supone abandonar un cargo que durante años han intentado desempeñar con un "compromiso absoluto" y que no dan este paso "por impulso, por orgullo, ni por interés personal", sino tras mucho tiempo sosteniendo los centros "con más voluntad que recursos" y asumiendo funciones que no les corresponden.

"Sabemos que estas decisiones tendrán consecuencias", pero estas dimisiones nacen "del cansancio profundo" y de la "impotencia" de ver cómo las necesidades reales de los centros "son sistemáticamente ignoradas", ha leído el director de este colegio rural agrupado, quien ha destacado que llevan semanas esperando una negociación.

El manifiesto expone que ya no pueden más, que no pueden seguir mirando hacia otro lado mientras las plantillas se agotan, no se cubren la bajas, hay centros con infraestructuras indignas o se multiplican la tareas administrativas, por lo que reclaman "sensibilidad y altura de miras" a la consellera de Educación, Carmen Ortí, y que se siente a negociar.

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