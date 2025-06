Si te examinas de la PAU 2025, estas son 6 recomendaciones para el primer día de exámenes

A buenas horas mangas verdes, que diría casi cualquier abuela. Cuando después de mucho tiempo de preparación llega el día D, hay poco que se pueda hacer a última hora. Esto es lo que ocurre el día de una boda, por ejemplo —lo que no esté listo, preparado y hecho ya no se puede hacer—, pero también en un momento clave como es la selectividad: todo lo que no se haya estudiado o preparado no se puede 'meter' en la cabeza en las últimas horas. Pero eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas.

Una de las recomendaciones frecuentes en los días y semanas previas a la PAU es mantener una alimentación sana, rica en fruta, frutos secos y alimentos que aporten energía, practicar deporte y meditar para controlar el estrés. Pero hay algunas recomendaciones también a tener en cuenta el primer día de los exámenes, para arrancar con buen pie en un momento que muchos alumnos consideran clave en su futuro. Estas son algunas de las recomendaciones de los expertos:

Desayunar con cereales , frutos secos, fruta, aguacate o huevos. Evitar la bollería industrial y los alimentos procesados.

, frutos secos, fruta, aguacate o huevos. Evitar la bollería industrial y los alimentos procesados. Salir con el doble de tiempo del que se tarda desde casa al centro de examen. Nunca sabes si te va a pillar un atasco, si va a estropearse el transporte público o va a ocurrir un imprevisto por el camino.

del que se tarda desde casa al centro de examen. Nunca sabes si te va a pillar un atasco, si va a estropearse el transporte público o va a ocurrir un imprevisto por el camino. Llevar varios bolígrafos , por si acaso, y siempre empezar por las preguntas que nos resulten más sencillas : esto aporta confianza al alumno para hacer frente al resto de pruebas.

, por si acaso, y siempre : esto aporta confianza al alumno para hacer frente al resto de pruebas. Es aconsejable escribir con letra clara y destacar las partes más importantes.

y destacar las partes más importantes. Entre exámenes, en los descansos, es recomendable tomar tentempiés, pero que sean ligeros: lo mejor es optar por fruta, chocolate negro o frutos secos , para mantener los niveles de energía.

, para mantener los niveles de energía. A la hora de comer, lo mejor es elegir platos de pasta, arroz o patatas.

El truco definitivo si nos ponemos nerviosos

Llegados a este punto, puede que en algún momento sintamos que no somos capaces de controlar la ansiedad. Una vez más, ¡calma! El profesor de la Universidad CEU San Pablo Fernando Miralles tiene una técnica casi infalible para obligar al cerebro a pensar en otra cosa: "Si nos ponemos nerviosos y nos bloqueamos, paramos y repasamos la tabla de multiplicar".

Aun así, es recomendable recordar que la selectividad es sólo una nota y que el resultado de los exámenes de acceso a la universidad no definen a los alumnos. "Es una prueba importante, pero no es definitoria de su valor personal ni del potencial que tienen. Esta disonancia entre lo que son y lo que esa nota representa puede resultar dolorosa y confusa, porque el sistema educativo tiende a reducir todo a cifras, cuando la realidad es que somos mucho más que un resultado", explica a laSexta.com la psicóloga Irene López.