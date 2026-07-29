Abelardo, afectado por el incendio en el pantano de San Juan: "Me vas a hacer llorar. Ni mis hijos ni mis nietos lo volverán a ver como estaba"

Este vecino de Pelayos de la Presa lamenta los devastadores efectos del incendio, que ha arrasado casas y cientos de hectáreas de monte.

El jueves se anunció que miles de evacuados por los incendios en Madrid y Ávila podían regresar a sus hogares. La alegría inicial se transformó en desolación al observar los daños en bosques y viviendas. Abelardo, de 63 años, residente en Pelayos de la Presa desde los cinco, expresa su tristeza al ver el monte arrasado tras el incendio del pantano de San Juan. Relata a Más Vale Tarde cómo fue evacuado rápidamente y casi llora al pensar que nunca verá el paisaje como antes. Agradece que "afortunadamente el monte alto se ha salvado", aunque lamenta que sus hijos y nietos no lo conocerán igual.

El jueves se dio la buena noticia de que miles de los evacuados por los incendios de Madrid y Ávila podían volver a sus casas. Sin embargo, esa alegría inicial ha dado paso a la desolación al ver las devastadoras consecuencias del fuego en bosques y casas.

Abelardo, de 63 años, fue uno de esos evacuados. Lleva desde los cinco en Pelayos de la Presa (Madrid) y ahora contempla con pena cómo se ha quedado el monte tras el incendio del pantano de San Juan.

"La pena que me da, no os podéis hacer una idea. Se ha propagado en 0,2. Nos dijeron que había un coche en San Martín incendiado, y a la media hora estaban desalojándome de mi casa", cuenta a Más Vale Tarde.

En un momento dado, casi se le saltan las lágrimas al pensar que nunca volverá a ver ese paraje tal y como estaba hasta hace apenas unos días.

"Me vas a hacer llorar... Es que esto es una pena. Ni mis hijos ni mis nietos lo van a volver a ver como estaba. Como yo lo he conocido no va a volver a estar", lamenta, a la vez que agradece que "afortunadamente el monte alto se ha salvado".

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