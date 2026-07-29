Ahora

ÚLTIMA HORA

Sigue la evolución de los incendios en España

Las consecuencias del fuego

Abelardo, afectado por el incendio en el pantano de San Juan: "Me vas a hacer llorar. Ni mis hijos ni mis nietos lo volverán a ver como estaba"

Este vecino de Pelayos de la Presa lamenta los devastadores efectos del incendio, que ha arrasado casas y cientos de hectáreas de monte.

Abelardo, vecino de Pelayos de la Presa, habla con Más Vale Tarde
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El jueves se dio la buena noticia de que miles de los evacuados por los incendios de Madrid y Ávila podían volver a sus casas. Sin embargo, esa alegría inicial ha dado paso a la desolación al ver las devastadoras consecuencias del fuego en bosques y casas.

Abelardo, de 63 años, fue uno de esos evacuados. Lleva desde los cinco en Pelayos de la Presa (Madrid) y ahora contempla con pena cómo se ha quedado el monte tras el incendio del pantano de San Juan.

"La pena que me da, no os podéis hacer una idea. Se ha propagado en 0,2. Nos dijeron que había un coche en San Martín incendiado, y a la media hora estaban desalojándome de mi casa", cuenta a Más Vale Tarde.

En un momento dado, casi se le saltan las lágrimas al pensar que nunca volverá a ver ese paraje tal y como estaba hasta hace apenas unos días.

"Me vas a hacer llorar... Es que esto es una pena. Ni mis hijos ni mis nietos lo van a volver a ver como estaba. Como yo lo he conocido no va a volver a estar", lamenta, a la vez que agradece que "afortunadamente el monte alto se ha salvado".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de los incendios en España en directo | Interior anuncia que los incendios de Madrid y Ávila han sido "estabilizados" y ordena el fin de varias evacuaciones
  2. El juez Pedraz imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en el caso Leire Díez
  3. El gran secreto de Ayuso: su gobierno compra un ático de lujo en Chamberí (Madrid) para usarlo como "oficina" temporal
  4. Cinco horas a nado, exhaustos y congelados: Ceuta denuncia estar al límite por la crisis migratoria y pide actuar al Gobierno "sin dilación"
  5. Infantino intenta sobornar a las federaciones: 40 millones por votar a favor de la venta del Mundial de fútbol
  6. Vigo empieza a instalar la decoración navideña en pleno verano: "Hemos creado la Navidad del siglo XXI"