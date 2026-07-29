Vecinos, en pie de guerra por un after en Madrid: denuncian que el ruido y las peleas les está haciendo la vida imposible

El local tiene licencia de cafetería. Su exterior está pintado por completo de negro y no tienen ningún tipo de cartel ni nombre, lo que ha llevado a sus vecinos a bautizarlo como 'el bunker'.

Los vecinos del barrio de Carabanchel, en Madrid, están en pie de guerra debido a los ruidos y molestias que genera un after. Así, cuentan que los usuarios de este local gritan, se pelean o tiran basura, impidiendo su descanso.

Leo Álvarez cuenta que el local tiene licencia de cafetería. "No tiene ningún letrero fuera ni ningún nombre fuera", explica el periodista, "solo tiene un cierre". Se conoce este lugar como 'El Amanecedero' y recurren a las redes sociales para convocar a la gente.

"Los vecinos están bastante hartos de peleas, vómitos, orines... todo lo que supone un after debajo de tu casa", señala Álvarez. Además, denuncian que también han recibido amenazas. La policía y los servicios sanitarios han intervenido en numerosas ocasiones, pero, a pesar de ello, las peleas y los problemas continúan.

El calvario para los vecinos de la zona comienza a las seis de la mañana. Además de sufrir la suciedad, también tienen que aguantar que las personas que van al local llamen a sus casas, despertándoles. Tanto vecinos como comerciantes solo quieren una solución para recuperar la tranquilidad en el barrio.

Beatriz de Vicente señala que esto es "un fraude de ley absoluto y los vecinos tienen la ley de su mano". La abogada señala que deben grabar lo que ocurre. Además, si las molestias son continuas deben ir al centro de salud para explicar que no duermen y que viven angustiados a causa de lo que está ocurriendo. También deben llamar a la policía para que levanten un acta. Por último, se debe escribir a urbanismo presentando todas esas pruebas. "Esto puede acabar, incluso, en un juzgado penal", concluye.

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