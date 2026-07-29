Las impactantes imágenes de la devastación del pantano de San Juan tras los incendios: el Club Náutico, arrasado por el fuego

Los detalles Los efectivos también trabajan para proteger las viviendas de la urbanización Costa de Madrid, mientras que en el sur, la principal preocupación está en la zona de Cadalso de los Vidrios.

El incendio forestal en la Sierra Oeste de Madrid ha devastado el entorno del Pantano de San Juan, calcinando negocios, embarcaciones y el Club Náutico, dejando el área completamente negra. Mientras los equipos de extinción intentan frenar el avance del fuego hacia la sierra de Guadarrama, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha destacado la complejidad del área por las dificultades que presenta para la movilidad de los bomberos. Además, se trabaja para proteger las viviendas de la urbanización Costa de Madrid y frenar las llamas en Cadalso de los Vidrios. Aún hay 9.500 evacuados, y las localidades de Valdemaqueda y Robledo de Chavela permanecen evacuadas.

El incendio forestal que desde la semana pasada afecta a la Sierra Oeste de Madrid se ha cebado con el entorno del Pantano de San Juan. Las llamas han calcinado negocios, embarcaciones e incluso las instalaciones del embarcadero. De hecho, el Club Náutico ha sido completamente reducido a escombros, con todo el paraje natural que le rodea quedando completamente negro.

Mientras los equipos de extinción tratan de frenar el avance del fuego hacia la sierra de Guadarrama, este pantano se ha visto completamente arrasado. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha explicado que se trata de un área "compleja" debido a que genera dificultades para la movilidad de los bomberos.

Los efectivos también trabajan para proteger las viviendas de la urbanización Costa de Madrid, mientras que en el sur, la principal preocupación está en la zona de Cadalso de los Vidrios, donde se trata de frenar la llegada de las llamas a varias urbanizaciones y núcleos de población.

Aún hay 9.500 evacuados en Madrid

El delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, ha pedido "un esfuerzo más" a los 9.500 vecinos que aún siguen evacuados. "Necesitamos las condiciones de seguridad para que vuelvan", ha señalado después de la intervención de Marlaska. "Deseamos que sea lo antes posible" ha señalado, antes de matizar que seguirán "revisando" durante toda la tarde a la espera de poder dar "buenas noticias".

Por el incendio de Madrid y Ávila (sierra oeste), sólo quedan evacuadas las localidades de Valdemaqueda y Robledo de Chavela, así como las urbanizaciones Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz, de San Martín de Valdeiglesias, y de las de Mirador de Pelayos y Las Muas en Pelayos de la Presa.

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