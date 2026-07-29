Investigan en Burgos los partos de unas treinta mujeres brasileñas que acudieron al hospital acompañadas por un mismo hombre

Los detalles La dirección del Hospital Universitario de Burgos puso los hechos en conocimiento de la Policía al detectar un patrón común entre las pacientes.

La Policía Nacional está investigando los partos de unas treinta mujeres brasileñas en Burgos, quienes llegaron desde Bélgica y otros países del norte de Europa. Estas mujeres, que compartieron domicilios y fueron acompañadas por el mismo hombre, despertaron sospechas en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU). El hospital notó un patrón común entre las pacientes, quienes realizaban el seguimiento de sus embarazos en sus países de residencia y llegaban al centro en las últimas semanas de gestación. Las direcciones proporcionadas en Medina de Pomar y Villarcayo llevaron al personal a alertar a la dirección del hospital, que informó a la Policía. La investigación sigue abierta, y no se ha determinado si todos los casos están relacionados.

La Policía Nacional investiga los partos en Burgos de unas treinta mujeres brasileñas procedentes de Bélgica y otros países del norte de Europa, varias de las cuales facilitaron los mismos domicilios y acudieron al hospital acompañadas por un mismo hombre, según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Burgos.

La investigación comenzó después de que la dirección del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) pusiera los hechos en conocimiento de la Policía al detectar un patrón común entre las pacientes.

Según el Diario de Burgos, las mujeres habían realizado el seguimiento de sus embarazos en sus países de residencia y llegaban al centro burgalés en las semanas 38, 39 o 40 de gestación para una última revisión o directamente para ser atendidas durante el parto.

Al abrir su historial clínico, el centro sanitario detectó que muchas de ellas aportaban el mismo lugar de residencia en España: un domicilio situado en Medina de Pomar u otro ubicado en Villarcayo, en la comarca burgalesa de Las Merindades.

Además, varias de las mujeres acudieron al hospital acompañadas por el mismo hombre, una coincidencia que, junto con la reiteración de los domicilios y la proximidad de los partos, llevó al personal de Ginecología y Obstetricia a informar a la dirección del centro.

El patrón comenzó a detectarse a principios de mayo y, ante la reiteración de los casos, el hospital trasladó la información a los agentes a finales de ese mismo mes.

Desde entonces, el número de mujeres atendidas en circunstancias similares asciende a alrededor de una treintena, aunque las fuentes consultadas precisan que la investigación sigue abierta y que todavía no se ha determinado si todos los casos están relacionados.

El HUBU atiende alrededor de 1.500 partos al año y, como hospital público, presta asistencia obstétrica a todas las pacientes, con independencia de su nacionalidad, procedencia o situación legal.

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