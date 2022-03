Manifestaciones 8M Valencia: horarios, recorridos y cómo llegar en transporte público

Una marea morada volverá a impregnar las calles de la ciudad de Valencia este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y lo hará a las 19 horas en una manifestación convocada por la Coordinadora Feminista de València.

El objetivo del recorrido es revindicar " la idea de que el género es una construcción social" y "hacer fuerza para que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto libre en un servicio público y de calidad", ya que ha denunciado que las que están en esta situación sufren "acoso" en clínicas abortistas como ha sucedido en Castellón. Así lo explicó la la portavoz de la coordinadora Ana Gimeno en la presentación de la manifestación. AL mismo tiempo, será una manifestación "abolicionista", para dejar claro que la prostitución es violencia y explotación. También para denunciar la brecha salarial y el techo de cristal, dos fenómenos agrandados por la pandemia.

Al igual que el año pasado, las feministas reclamarán este martes que todas las violencias que sufren las mujeres sean consideradas como violencia machista tengan o no relación las víctimas con su agresor, una lucha en la que creen que "ya no hay marcha atrás".

Horario y recorrido de la manifestación del 8M en Valencia

Todos estos mensaje serán reivindicados por la Coordinadora Feminista de València bajo el lema "Les dones fem revolució feminista", tal y como ha comunicado la Coordinadora Feminista de València en su cuenta de Facebook. La concentración recorrerá las calles de Xàtiva, Guillem de Castro, paseo de Pechina, Blanquerías y Torres de Serranos. Así, la manifestación se iniciará en la calle Xàtiva, frente al IES Lluis Vives y la Estación del Norte, y finalizará con la lectura del manifiesto en las Torres de Serranos. Además, este año se traducirá el texto a lenguaje de signos y actuaran el Cor Dona Veu y la rapera Tesa.

La manifestación de este 8M seguirá el siguiente orden: irá presidida por una pancarta con el lema: "Les dones fem revolució feminista". En este sentido, la organización ha pedido que se respete el siguiente orden: primero un espacio para las personas con movilidad reducida, después las mujeres que lleven pancartas con lemas feministas, seguidas de las organizaciones de mujeres y, finalmente, las organizaciones y grupos mixtos. La coordinadora prevé la participación de más de 200 organizaciones feministas de toda la Comunitat Valenciana.

Cómo llegar a manifestación del 8M en Valencia

Así, las zonas por las que transcurre la manifestación serán cerradas al tráfico desde las 18h y hasta las 22.30. De esta forma, la opción más rápida y cómoda para asistir al evento será el transporte público, En el caso de metro, se deberán coger las líneas con para en la estación metro Xàtiva. Es decir, las líneas 3, 5 y 9. También se puede llegar hasta la concentración en autobús, con paradas cercanas a Xàtiva como Gran Vía: la línea 92, 93, 95 y C2. Siempre puedes calcular tu ruta con el portal de la empresa de transporte pública.

Las Assemblea Feminista de València convoca otro recorrido

Por su parte, la Assemblea Feminista de València ha preparado otras acciones en acciones en los barrios de Valencia bajo el lema 'Ara que estem juntes, aliances feministes'. Así, el primer evento es una comida de bocadillo a las 14h delante del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zapadores. Allí se "rendirá homenaje a Berta Cáceres, asesinada en 2016 por su lucha por la tierra, y a otras defensoras del territorio, y se llevará a cabo un Ritual Anticolonial de Fuego Nuevo acompañado de la LesbianBand", según explica la propia entidad.

Desde el CIE, a las 17 horas, se iniciará la marcha hacia la manifestación: "Partimos de este lugar porque es la encarnación física de la vulneración de derechos fundamentales de las personas migrantes, como la privación de libertad, solo por estar en una situación administrativa irregular. Una vulneración de derechos amparada por las instituciones", señalan en su nota de prensa.

La manifestación culminará ante Delegación de Gobierno, "también como señal de protesta por la represión que ha sufrido el movimiento feminista anticapitalista de València vía la ley mordaza, con más de veinte multas impuestas entre las jornadas de huelga de 2018 y 2019". La manifestación contará con las actuaciones de la Joven Muixeranga de València y de Riot Rosas dancehall y también con otras performances para celebrar todas las alianzas feministas. Este es el itinerario:

-11h a13 h Acción informativa de la Comisión de Curas. «Derechos para todas, todos los días. Aquí estamos las viejas feministas». c/Xàtiva, delante de la estación del Norte.

-14 h Comida delante del CIE (Avda. Doctor Waksman)

-15:45 h Semillas de Berta. Ofrenda a las defensoras del territorio cuerpo-tierra

-16 h Ritual Anticolonial de Fuego Nuevo con la LesbianBanda

-17 h Hacia la manifestación desde el CIE! (Final en Delegación de Gobierno)

-18:15 salida de la manifestación desde Carrer de Xativa

En la Comunitat Valenciana hay convocadas este martes otras grandes manifestaciones, como las de Alicante (salida a las 19.00 en el Paseo de Soto) o la de Castellón (19.00 horas en la Plaza de las Aulas).

Cánticos para el 8M en València

Las pancartas moradas, los mensajes y cánticos feministas con un elemento imprescindible en las manifestaciones del 8M. Así, te proponemos un listado de reivindicaciones que puedes utilizar para la concentración de este martes en la capital del Turia:

- "Abajo el patriarcado, que va a caer. Arriba el feminismo, que va a vencer"

- "Aquí estamos, nosotras no violamos"

- "No es no, lo demás es violación"

- "Sola, borracha, quiero llegar a casa"

- "Denuncia archivada, mujer asesinada"

- "Que no, que no, que no tenemos miedo"

- "Que viva la lucha de las mujeres"

Mensajes para las pancartas del 8M en València

Al mismo tiempo, también proporcionamos una serie de frases que puedes escribir en tus carteles morados, que levantarás en el encuentro de este martes:

- "Exigimos derechos. Es el momento de cuidar a las que cuidan"

- "Paramos para cambiarlo todo. Ni un paso atrás"

- "Juntas somos más fuertes"

- "La revolución será feminista o no será"

- "Mujeres libres en tierras libres"

- "No quiero que me cuides, quiero que me respetes"

- "Patriarca y Capital, alianza colonial"

- "Quisieron enterrarnos, pero no sabían que somos semillas"

- "Nací para vivir, no para sobrevivir"

- "Lo que no tuve para mí, que sea para vosotras"

- "Nunca más tendrá la comodidad de nuestro silencio"

- "Unidas, libres y feministas"

- "Hermana, yo sí te creo"

- "Somos el grito de las que ya no están"

- "Mi madre me dio la vida, el feminismo mi libertad"

- "No es un caso aislado es el patriarcado"

- "Nos quitaron tanto que terminaron quitándonos el miedo".

- "Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar".

- "No seré mujer libre mientras haya mujeres oprimidas"

- "Soy el león que se comió las mariposas"

- "Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix"

- "Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo"

- "Si eres tan valiente, préstame tú tu vientre"

- "En la baraja la reina soy yo"