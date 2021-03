Este año no podremos salir masivamente a las calles para reivindicar el Día Internacional de la Mujer. La pandemia nos obliga a posponer las manifestaciones, pero si algo nos ha enseñado el confinamiento es que desde casa podemos reivindicar y expresarnos de forma tan efectiva como lo haríamos en las plazas, avenidas y parques de nuestras ciudades. Para ello hay muchas opciones: aplausos y gritos desde las ventanas, pancartas en los balcones… y también nuestras mejores 'aliadas', las redes sociales. Da igual el medio: lo importante, como se enseña en las escuelas de comunicación, es el mensaje.

Como forma de celebrar este 'particular' 8 de marzo te ofrecemos algunas de las mejores frases feministas que se han dicho a lo largo de la Historia para que las publiques en tus estados de WhatsApp, en tus historias de Instagram… y para que nos las digamos entre nosotras y a nuestros amigos, novios, padres, compañeros de trabajo o vecinos. Hoy y todos los días del año.

"No se nace mujer: se llega a serlo" - Simone de Beauvoir (1908 - 1986)

Simone de Beauvoir fue una de las grandes referentes feministas del siglo XX, autora de una de las grandes obras cumbres del feminismo: 'El segundo sexo'. El ensayo es una reflexión sobre la concepción igualitaria de la sociedad y un análisis sobre lo que significa ser mujer. "No se nace mujer: se llega a serlo" es una de sus citas más recordadas y uno de los emblemas del feminismo que argumenta que el ser mujer es una construcción cultural y social.

"El amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión el de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Tal vez no se trate de que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a la mujer y hacerla dependiente, en todos los sentidos". Kate Millet (1934 - 2017)

La escritora y activista Kate Millet es una de las figuras de la segunda ola del feminismo. 'Política sexual' es su obra más célebre donde pretendía llegar a la raíz de las diferencias sociales, políticas y económicas entre sexos y analizar la posición de la mujer dentro de la sociedad. Millet argumentaba que las mujeres eran un "pueblo sometido que ha heredado una cultura ajena" donde el amor romántico y los cuidados de la familia eran las herramientas invisibles de opresión.

"Es imposible imaginar una mujer de los tiempos modernos que no aspire a la libertad" - Clara Campoamor (1888 - 1972)

Clara Campoamor fue una de las primeras mujeres abogadas en ejercer en España que desde muy joven tuvo interés en la política y en particular en la situación en la sociedad de la mujer. Campoamor fue pionera en luchar por los derechos de la mujer española, el divoricio y la abolición de la prostitución. Es recordada por conseguir el sufragio femenino el 1 de octubre de 1931.

"Tal vez solo una sociedad enferma, que no está dispuesta a hacer frente a sus propios problemas e incapaz de concebir objetivos y propósitos a la altura de la capacidad y del conocimiento de sus miembros, opte por ignorar la fuerza de las mujeres". Betty Friedan (1921 - 2006)

Betty Friedan es otra de las escritoras y pensadoras más influyentes del movimiento feminista. La estadounidense escribió 'La mística de la feminidad', un clásico del feminismo del siglo XX, donde reflexiona sobre el papel que han impuesto a la mujer bajo el nombre de lo 'femenino'. Friedan critica en su ensayo su malestar y frustración, así como el de muchas de las mujeres, ligado al estar relegadas al ámbito familiar y no poder desarrollarse individualmente.

"Soy mi propia musa. Soy la persona que mejor conozco. Soy la persona que quiero mejorar" - Frida Kahlo (1907 - 1954)

Si hay una mujer que se ha convertido en un icono pop feminista y en la imagen de pancartas y 'merchandising' feminista esa es Frida Kahlo. La pintora mexicana era una mujer libre, independiente y talentosa a partes iguales con obras que trataban el desnudo femenino, el tema tabú de la menstruación o la 'descosificación' de la mujer. Además, su relación con el pintor Diego Rivera también ha sido muy recordada como una muestra de la dependencia que provoca el amor romántico y se ha convertido en un emblema del feminismo: "Abandona a tu Diego Rivera".

"Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta, al menos no le quitarás ese derecho. Dime, ¿quién te ha dado el soberano poder de oprimir a mi sexo?" - Olympe de Gouges (1748 - 1793)

Marie Gouze, más conocida por su pseudónimo Olympe de Gouges, fue una escritora y dramaturga francesa abolicionista e implicada en la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos sociales. En 1791 escribió la 'Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana', una de las obras pioneras en la emancipación femenina surgida tras la publicación de la 'Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadanos'. Gouges adaptó el texto cambiando únicamente la palabra 'hombre' por 'mujer'. En 1793 fue guillotinada por sus escritos a favor de la liberación de la mujer.

"No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas" - Mary Wollstonecraft (1759 - 1797)

La lucha feminista que protagonizó la escritora y pensadora británica Mary Wollstonecraft cayó prácticamente en el olvido hasta que las teóricas del feminismo recuperaron sus avanzadas ideas en el siglo XX. Defensora de la igualdad educativa entre hombres y mujeres, Wollstonecraft fundó una escuela femenina en la que enseñaba aritmética, historia o gramática, materias que habitualmente sólo aprendían los hombres. Su obra más importante fue 'Vindicación de los derechos de la mujer', en la que defiende que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre. Está considerada la madre del feminismo.

"Hay un gran revuelo respecto a que los hombres de color reclamen sus derechos, pero ni una palabra sobre los derechos de las mujeres. Los hombres seguirán siendo los amos de las mujeres y todo será igual de malo que siempre" - Sojourner Truth (1797 - 1883)

Sojourner Truth fue una mujer afroamericana y antigua esclava a la que vendieron hasta cuatro veces junto a "caballos y ganado". Saltó a la fama por el discurso '¿Acaso no soy yo una mujer?' que pronunció en 1851 en la Convención de los derechos de la mujer de Ohio y por la que se la sigue recordando casi 200 años después. Sojourner se atrevió a hablar sobre su lucha contra la igualdad racial y por la emancipación femenina y, de hecho, fue la primera mujer negra en ganar un juicio contra un hombre blanco. A modo de homenaje, el primer vehículo de la NASA en caminar sobre la superficie de Marte llevaba su nombre.

"Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres" - Rosa Luxemburgo (1871 - 1919)

Rosa Luxemburgo es la dirigente comunista más famosa de la Historia y una de las creadoras del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 'El Águila de la Revolución', como la llamaba Lenin, creía que la liberación de la mujer debía venir acompañada de una revolución social comunista. "Quien es feminista y no es de izquierda, carece de estrategia. Quien es de izquierda y no es feminista, carece de profundidad", decía. Para Luxemburgo, la lucha de las mujeres era también una lucha de clases, algo que defendió hasta que fue asesinada en 1919.

"Para que la mujer llegue a su verdadera emancipación debe dejar de lado las ridículas nociones de que ser amada, estar comprometida y ser madre, es sinónimo de estar esclavizada o subordinada" - Emma Goldman (1869 - 1940)

La anarquista de origen judío, también conocida como 'Emma la Roja', tuvo que emigrar a Estados Unidos después de que su padre le obligara a casarse cuando tenía 15 años. Sus reivindicaciones sobre el amor libre y para mejorar las condiciones laborales en el país norteamericano le llevaron a pasar un año en prisión y a que el FBI la etiquetara como 'la mujer más peligrosa de Estados Unidos'. En su biografía escribió: "Puede que me arresten, me procesen y me metan en la cárcel, pero nunca me callaré; nunca asentiré o me someteré a la autoridad, nunca haré las paces con un sistema que degrada a la mujer a una mera incubadora y que se ceba con sus inocentes víctimas". Así se convirtió en uno de los referentes del feminismo en los siglos XIX y XX.