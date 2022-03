El movimiento feminista vuelve a salir a las calles de Barcelona tras dos años de pandemia y con el gran desafío de mantener viva la reivindicación. A pesar de que en el 2021 pudieron manifestarse de forma estática y con control de aforo, la jornada dejó una sensación extraña ya que la potencia movilizadora no fue la misma que la que se venía observando en los anteriores 8M.

En esta ocasión, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Asamblea 8M de Barcelona ha organizado una manifestación bajo el lema: "Contra las precariedades, las fronteras y la violencia, ¡aquí estamos las feministas!". A diferencia del año pasado, las participantes no tendrán que inscribirse en ninguna plataforma para poder unirse a la movilización.

Al no haber restricciones, se espera que este 8M se desarrolle con normalidad y que las calles de la capital catalana vuelvan a estar repletas de mujeres protestando a favor de la igualdad de derechos y en contra de la violencia de género, entre otros aspectos.

¿A qué hora es la manifestación en Barcelona?

La concentración convocada por Assemblea 8M comenzará a las 18 horas en la Plaça Universitat de la ciudad y recorrerá diversas calles de Barcelona hasta llegar a Arc de Triomf, según han explicado a través de la plataforma. Además esta organización ha hecho un llamamiento a "vaciar las casas, las aulas, los lugares de trabajo y llenar las calles de lucha feminista".

Una vez que culmine el recorrido en Arc de Triomf, están previstos varios actos como la lectura del manifiesto y las actuaciones musicales de artistas como Queralt Lahoz o Lidia uVe.

¿Cómo llegar en transporte público?

Para llegar hasta esta manifestación podrás utilizar tanto el transporte público como el coche, sin embargo, deberás tener en cuenta que habrá calles cortadas para que la movilización no se interrumpa. En el caso que decidas ir en Metro podrás coger las líneas L1 o L2; en tren podrás optar por R1, R2N o R4; y en Autobús por las líneas 67, A2, D50, H12, H16, L95 o V13.

No obstante, el servicio de bus y metro pueden verse puntualmente afectados ante la huelga general convocada por CGT con motivo del Día de la Mujer, según han informado a través del Twitter de Transportes Metropolitanos de Barcelona.

Ideas de canciones y frases para las pancartas y manifestaciones

La jornada feminista se verá envuelta por lemas, canciones y pancartas. Por lo tanto, tal y como se ha observado en las anteriores manifestaciones del 8M, las mujeres ondearán carteles con mensajes reivindicativos como: "Exigimos derechos. Es el momento de cuidar a las que cuidan", "La revolución será feminista o no será" o "No quiero que me cuides, quiero que me respetes".

Además, los cánticos también serán otros de los grandes protagonistas. Canciones de artistas reconocidos que hablan sobre la igualdad y la violencia de género como Rozalen, Aitana o Amaral acompañarán los pasos de las manifestantes. En esta edición, se contempla que pueda tener una gran acogida el estribillo "No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas", de la canción 'Ay mamá' de Rigoberta Bandini.

Huelga convocada por la CGT y servicios mínimos

En toda Cataluña, el sindicato CGT ha convocado una huelga para protestar por la discriminación de las mujeres en el entorno laboral. Para ello, ha citado a sus manifestantes una media hora antes del inicio de la movilización organizada por la Comisión del 8M en la esquina de plaza Universitat con la calle Aribau.

En relación con los servicios mínimos, la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha establecido un 85% tanto en el transporte como en el caso de la atención telefónica de urgencias y emergencias.

Por otro lado, los medios de comunicación públicos deberán producir y emitir el 50% de sus contenidos informativos habituales y la "información necesaria en caso de que se produzca una emergencia para la población". Por último, los centros educativos deberán contar con una persona del equipo directivo y los profesores necesarios establecidos en cada centro, según explica Europa Press.

¿Qué otros actos y manifestaciones hay?

Además de la manifestación convocada en Barcelona a las 18:00 horas de la tarde, el movimiento feminista también ha establecido movilizaciones en Lleida (a las 18.00 horas en la Plaza Ricard Vinyas), en Girona (18.00 horas en la Plaza Uno de Octubre) y en Tarragona (a las 19.00 horas en la Plaza Imperial Tarraco), según recoge Europa Press.

A parte de las movilizaciones, también se darán otros actos como el 'Premio 8 de marzo - Maria Aurèlia Capmany' organizado por el Ayuntamiento de Barcelona para reflexionar sobre un tema de impacto social y de género o un concierto gratuito con motivo del Día Internacional de la Mujer que tendrá lugar el 19 de marzo en la plaza Comercial.