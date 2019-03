Otro discurso es posible frente al machismo en la música, y podemos encontrarlo desde el punk al reggaetón, pasando por los éxitos del pop contemporáneo. Te proponemos una lista con diez clásicos feministas imprescindibles y temas reivindicativos actuales para empoderarse bailando este 8M.

Al final de este artículo encontrarás nuestra playlist de Spotify de canciones feministas para el Día Internacional de la Mujer.

1. Antipatriarca, Ana Tijoux

Ana Tijoux fusiona en 'Antipatriarca' activismo feminista y hip hop, denunciando la violencia machista y reivindicando la libertad de las mujeres para tomar sus propias decisiones: "No sumisa ni obediente, mujer fuerte insurgente, independiente y valiente…"

2. Lisístrata, Gata Cattana

Los versos de la poetisa y rapera Gatta Catana, fallecida hace dos años, destilaban fuerza y reivindicación feminista, muy patente en esta canción de 2015: "Yo hago lo que quiero bajo el 'niña no andes sola' / Mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas". El título 'Lisístrata' hace referencia al personaje de la comedia griega homónima de Aristófanes, en la que se planteaba una huelga sexual de mujeres.

3. Respect, Aretha Franklin

Considerado todo un himno del movimiento feminista, el 'Respect' de Aretha Franklin no puede faltar en una playlist para el Día Internacional de la Mujer. En origen, sin embargo, la canción tenía un implicación muy diferente e infinitamente más tradicional. Interpretada por Otis Redding, quien también la compuso, 'Respect' era el lamento de un hombre que vuelve a casa de trabajar y considera que su esposa no le brinda las atenciones que merece.

La reina del soul, en cambio, le dio toda una vuelta 180 grados al mensaje con su interpretación y algunas variaciones en la letra: en su versión, es la mujer quien exige al marido que la trate como es debido, deletreándole la palabra 'respeto': "R-E-S-P-E-C-T, Find out what it means to me"

4. Lo malo, Aitana Ocaña y Ana Guerra

Uno de los hits indiscutibles del año pasado fue sin duda 'Lo malo', el tema propuesto por Brisa Fenoy para representar a España en Eurovisión, e interpretado por las concursantes de Operación Triunfo Ana Guerra y Aitana Ocaña. Aunque la canción no llegó a viajar a Lisboa para el festival europeo, su pegadiza letra y ritmos cercanos al trap conquistaron las emisoras y pistas de baile.

Su letra, con un claro mensaje a favor de la libertad sexual ("Yo decido cuándo, dónde y con quién") y en contra de permanecer en una relación tóxica ("Ahora ya no quiero rosas, soy el león que se comió las mariposas"), fue de hecho protagonista de numerosos carteles y pancartas en las manifestaciones del 8 de marzo el año pasado.

5. Yo ya no quiero na', Lola Indigo

En la misma tónica, el éxito 'Yo ya no quiero na' de otra concursante de OT 2017, Lola Indigo, lanza un inequívoco mensaje de empoderamiento: "En la baraja la reina soy yo". Posteriormente, la cantante sacó el single 'Mujer Bruja', en la misma línea de independencia y poder femeninos, compuesto e interpretado junto a la rapera feminista Mala Rodríguez.

6. Ella, Bebe

A pesar de las polémicas opiniones que la cantante extremeña ha expresado en alguna ocasión sobre la causa feminista, suyas son dos de las canciones más emblemáticas para el movimiento. 'Ella', un canto optimista al amor propio ("Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño / Hoy vas conquistar el cielo, sin mirar lo alto que queda del suelo") y la combativa 'Malo', todo un grito de denuncia contra la violencia machista, no pueden faltar en esta lista.

La cantante extremeña Bebe | Atresmedia

7. Rebel Girl, Bikini Kill

'Rebel Girl', del grupo estadounidense Bikini Kill, es una de las canciones más icónicas del punk y del movimiento feminista underground de las Riot Grrrl, desarrollado en Estados Unidos en la década de los 90. El tema está considerado una oda a la sororidad y al amor lésbico, y todo un himno feminista.

BIKINI KILL | BIKINI KILL

8. I will survive, Gloria Gaynor

Este clásico de la música disco ha servido como canción de batalla para los colectivos feministas y LGTBI desde que Gloria Gaynor la cantó por primera vez en 1978. La letra, sobre una mujer que no se deja vencer por una ruptura amorosa, contiene toda una demostración de fuerza y superación: "Creías que me desmoronaría, que me tumbaría y me moriría, pero yo no, sobreviviré..."

9. Just a girl, No Doubt

La letra de 'Just a girl', interpretada por Gwen Stefani, rebosa hartazgo hacia los estereotipos de género. En ella, la cantante se alza en rebeldía contra el rol reservado a las mujeres en la sociedad patriarcal: "Oh, sólo soy una chica, tan bonita y pequeña, así que no me dejes tener ningún derecho/ Oh, ¡hasta aquí hemos llegado!"

10. Ni una menos, Chocolate Remix

Pese a la mala fama que arrastra el género en cuanto a letras machistas, son cada vez más las artistas mujeres que hacen reggaetón en clave feminista. Miss Bolivia, Tomasa del Real o Miss Nina son algunas de las reggaetoneras cuyo mensaje se encuentra en las antípodas de Maluma. La artista argentina Chocolate Remix, pionera de lo que ella misma denomina "reggaetón lesbofeminista", es buen ejemplo de ello. En 'Ni una menos', hace un desgarrador alegato contra la violencia de género y los feminicidios.

Escucha aquí todos estos temas y muchas más canciones feministas: