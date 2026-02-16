Detenida una persona que encargó a la Mara Salvatrucha (MS-13) un homicidio por 3.000 euros

Los detalles El arrestado había realizado un encargo a un "programa" de la Mara Salvatrucha (MS-13) en España, desmantelado en marzo del pasado año, para acabar con la vida de un tercero a cambio de una contraprestación económica de 3.000 euros.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de la Región de Murcia a una persona por su presunta participación en un delito de proposición para cometer un asesinato.

Según ha informado el Ministerio del Interior, el arrestado había realizado un encargo a un "programa" de la Mara Salvatrucha (MS-13) en España, desmantelado en marzo del pasado año, para acabar con la vida de un tercero a cambio de una contraprestación económica de 3.000 euros. En la operación ha sido detenida una segunda persona, que tras su toma de declaración ha sido puesta en libertad.

Esta detención, explican desde el ministerio, es fruto del análisis de la información obtenida tras la macrooperación, desarrollada en el mes de marzo de 2025, que se saldó con la detención de 27 pandilleros en Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante, y que contó con la colaboración previa del FBI americano y la Policía Nacional Civil de El Salvador.

Los agentes pudieron acreditar que la MS-13 estaba intentando diversificar sus actividades en territorio nacional, ampliando su oferta delictiva a otras organizaciones o individuos, y detectaron el encargo en el que incluso habían llegado a identificar a la víctima y a comprobar que los pandilleros disponían de un plan concreto de ejecución.

La posibilidad de amenaza real e inminente contra la vida de la víctima, objeto del encargo, obligó a los agentes a adelantar el dispositivo de detenciones para garantizar la integridad física del objetivo y neutralizar el peligro de forma inmediata.

En el dispositivo policial de la operación Astas, los agentes intervinieron numerosa documentación, dispositivos electrónicos y simbología propia de la organización criminal.

El análisis exhaustivo de estos efectos por parte de expertos de la Comisaría General de Información ha permitido descubrir comunicaciones y registros que vinculan directamente al ahora detenido con los líderes de la Mara. En dichos mensajes, subrayan y concluyen desde el ministerio, se detallaba el plan para perpetrar un homicidio, incluyendo la identificación del objetivo y el precio fijado para el servicio de sicariato, establecido en 3.000 euros.