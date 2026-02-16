Detenido un joven de 27 años en Valladolid tras dar un puñetazo a su madre por despertarle a las siete de la tarde

El contexto Al llegar al lugar de los hechos, los agentes comprobaron que la mujer estaba sangrando por la nariz como consecuencia de un puñetazo dado por su hijo, quien posteriormente la empujó hasta tirarla al suelo.

Un joven de 27 años fue detenido en Valladolid por presunta violencia doméstica tras agredir a su madre, quien lo despertó a las siete de la tarde. La Policía Municipal recibió un aviso desde una vivienda en el barrio de Delicias, donde encontraron al joven intentando entrar al edificio usando una tarjeta de crédito. Al confirmar que era su domicilio, los agentes hablaron con la madre, quien presentaba una herida en la nariz por un puñetazo. La mujer fue trasladada al hospital y el joven detenido, mostrando una actitud amenazante hacia los policías, aunque no fue arrestado por amenazas.

Un joven de 27 años ha sido detenido en Valladolid como supuesto autor de un delito de violencia doméstica por dar un puñetazo y empujar a su madre, que le despertó a las siete de la tarde cuando se encontraba dormido en su habitación.

Fuentes de la Policía Municipal de Valladolid han informado a EFE de que recibieron el aviso desde una vivienda del barrio de Delicias y cuando los agentes se personaron en el lugar observaron que un hombre intentaba acceder al portal sin tener llaves y utilizando como alternativa una tarjeta de crédito para desbloquear la cerradura.

Los hechos ocurrieron a las siete de la tarde del domingo y al preguntarle por los motivos para intentar acceder así al inmueble, el joven dijo que vivía allí, justo en la vivienda desde la que habían recibido el aviso por una agresión. Al ser identificado, los agentes comprobaron que efectivamente el domicilio que constaba en su carnet de identidad correspondía con la misma vivienda, por lo que lo retuvieron en el exterior hasta hablar con la madre.

Una vez con ella, los policías comprobaron que la mujer estaba sangrando por la nariz, al parecer como consecuencia de un puñetazo dado por su hijo, quien posteriormente la empujó hasta tirarla al suelo como consecuencia de una discusión porque le había despertado al considerar que ya era tarde, a las siete de la tarde.

Como consecuencia de esta situación, los agentes solicitaron asistencia sanitaria para la mujer, de 51 años, que fue evacuada a un centro hospitalario de Valladolid, mientras que también la pidieron para el joven, detenido en ese momento, quien mostró una actitud alterada.

De hecho, cuando se le fue notificada su detención por estos hechos aseguró a los agentes que cuando saliera iba a atropellar a los policías y les iba a disparar con una escopeta recortada, lo que quedó reflejado en el atestado policial para que sea analizado por el juez que analice los hechos. Sin embargo, inicialmente no ha sido detenido por amenazas, sino únicamente como supuesto autor de un delito de violencia doméstica, por la agresión a su madre.

