Las 70 familias que la Casa de Alba quiere desahuciar en Madrid resistirán dos años gracias a la prórroga de alquileres

Los detalles Afectadas como Paula denuncian que están "buscando, torticeramente, excusas para vaciar completamente el edificio" y convertirlo en pisos para turistas en pleno centro de Madrid. Mientras tanto, el gestor de la propiedad asegura que están buscando soluciones individualizadas.

El acceso a la vivienda y los desahucios son problemas crecientes, agravados por el aumento de los alquileres. En respuesta, el Gobierno ha aprobado un decreto de protección sobre la vivienda que busca congelar las rentas. Este decreto beneficiará a 70 familias que enfrentan el desalojo por parte de la Casa de Alba en el centro de Madrid. Estas familias, como Clara y Paula, desean permanecer en sus hogares, a pesar de que la Casa de Alba alega razones de renovación para no renovar los contratos. Los afectados sospechan que el objetivo es convertir el edificio en alojamientos turísticos.

El problema del acceso a la vivienda y los desahucios, que se siguen multiplicando con la subida de los alquileres, es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad. Tanto que el Gobierno ha conseguido este jueves la aprobación del decreto de protección sobre la vivienda que, entre otros puntos, pretende congelar las rentas a pagar. Un decreto al que, ahora, podrán acogerse hasta 70 familias a las que la Casa de Alba quiere echar.

Son 70 familias que viven en el centro de Madrid. El edificio en el que residen pertenece a la Casa de Alba y quieren aprovechar el decreto y la prórroga del alquiler para intentar retrasar dos años más su desahucio.

Saben que es algo temporal, pero lo que estas personas quieren es quedarse en su casa de toda la vida. Clara, una de las afectadas, lleva desde 2010 de alquiler. Desde la muerte de la duquesa, la relación con los caseros cambió por completo.

Según nos ha contado, "hace 16 años había un contacto humano" con la Casa de Alba. Incluso, "podías ir al palacio a comentarles los problemas". Pero "en Navidad llegó un burofax" en el que se indicaba que Clara tenía que dejar su piso. Además, le han puesto una fecha límite: el 1 de julio.

Las 70 familias que la Casa de Alba quiere desahuciar en Madrid resistirán dos años gracias a la prórroga de alquileres

En la situación de Clara está prácticamente toda la manzana en la que está su piso, recordemos, en el centro de Madrid. Hablamos de unas 70 familias. Por ejemplo, Paula. Ella recibió el burofax hace 12 días. "Dicen que no nos renuevan los alquileres" y para ello alegan "renovación, rehabilitación y mantenimiento del edificio". Por lo que denuncia: "Lo que están haciendo es buscar, torticeramente, excusas para vaciar completamente el edificio".

Y Paula lo tiene muy claro: "Nos quieren echar para convertir la manzana en pisos temporales o de turismo". Aunque el gestor de la propiedad asegura que están buscando soluciones individualizadas, a las familias afectadas solo les han planteado marcharse.

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