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Investigan una agresión sexual a una menor de 13 años por un fisioterapia en un club de fútbol de Faura

Los detalles Según fuentes cercanas a la investigación, todo habría sucedido cuando la joven recibía tratamiento en una sesión con el hombre de 25 años.

Un agente de la Guardia CivilUn agente de la Guardia CivilEuropa press
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La Guardia Civil está investigando una agresión sexual a una menor de 13 años que habría cometido, presuntamente, el fisioterapeuta de 25 años del equipo de fútbol de Faura, en Valencia, en el que juega la menor.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, que indican que todo habría sucedido sobre las 19:00 del 13 de mayo cuando la menor recibía una sesión de fisioterapia.

La menor, ante esto, acudió a un centro sanitario donde se le realizó una exploración y fue el viernes cuando fue junto a su familia a presentar una denuncia ante la Guardia Civil de Puzol.

Por el momento, se desconoce si el presunto agresor está detenido o si se encuentra en libertad.

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