Investigan una agresión sexual a una menor de 13 años por un fisioterapia en un club de fútbol de Faura

Los detalles Según fuentes cercanas a la investigación, todo habría sucedido cuando la joven recibía tratamiento en una sesión con el hombre de 25 años.

La Guardia Civil investiga una presunta agresión sexual a una menor de 13 años por parte de un fisioterapeuta de 25 años del equipo de fútbol de Faura, en Valencia. Según fuentes cercanas a la investigación, el incidente habría ocurrido el 13 de mayo, alrededor de las 19:00, durante una sesión de fisioterapia. Tras los hechos, la menor acudió a un centro sanitario para una exploración y presentó una denuncia el viernes siguiente, acompañada de su familia, ante la Guardia Civil de Puzol. Actualmente, se desconoce el estado de detención del presunto agresor.

La Guardia Civil está investigando una agresión sexual a una menor de 13 años que habría cometido, presuntamente, el fisioterapeuta de 25 años del equipo de fútbol de Faura, en Valencia, en el que juega la menor.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, que indican que todo habría sucedido sobre las 19:00 del 13 de mayo cuando la menor recibía una sesión de fisioterapia.

La menor, ante esto, acudió a un centro sanitario donde se le realizó una exploración y fue el viernes cuando fue junto a su familia a presentar una denuncia ante la Guardia Civil de Puzol.

Por el momento, se desconoce si el presunto agresor está detenido o si se encuentra en libertad.

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