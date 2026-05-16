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Sigue la última hora del brote de hantavirus en un crucero

Se acercan las vacaciones

El hantavirus y el norovirus ponen a los cruceros en el punto de mira: ¿se están quitando las ganas de subirse a un barco?

¿Qué está pasando? En apenas un mes se han declarado dos brotes víricos en dos buques diferentes, lo que puede afectar al deseo que haya de cara a embarcarse en una aventura en los mares con la llegada del verano.

El crucero 'Ambition'
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Hantavirus y norovirus. Dos enfermedades, dos infecciones víricas, que se han declarado a bordo de un crucero. Que se han desatado entre los pasajeros que disfrutaban de unos días de asueto en un barco. Algo que ha salpicado, lógicamente, a la salud... pero también a los planes de futuro de cara al verano.

De cara a las vacaciones, a las que se llega con ese posible temor a viajar en crucero. A subirse a un barco durante días y días con tripulación y pasajeros sabiendo que en apenas un mes ha habido dos problemas sanitarios a bordo.

"Tengo amigos en Buenos Aires y no quieren hacer nada porque hay un virus. ¿Cómo vas a ir en un crucero con el problema del hantavirus?", se cuestiona una mujer tras los brotes víricos en alta mar.

Claro está, existe el riesgo de que el brote te pille con el pie dentro. "Pues nada, más días de vacaciones", afirman, poniendo el foco en evitar el miedo "por cualquier cosa".

Porque la situación no es de alerta aunque, eso sí, se mira con lupa la toma de medidas para evitar riesgos. "Lo mejor, si pasa algo, es pararlo todo", cuenta Manuel Stefanescu, inspector del Puerto de Barcelona.

Fue la pandemia de COVID la que acentuó las medidas de seguridad por parte de las navieras, con cuestionarios relacionados con la salud del pasajero antes del 'check-in' o una mayor limpieza dentro del crucero.

Todo, para evitar que pasen cosas como las que han terminado sucediendo, con el hantavirus y el norovirus poniendo en jaque a esos cruceros que muchos disfrutan en sus vacaciones estivales.

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