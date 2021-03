No importa que sea una nevada histórica, un ataque informático, unas elecciones generales... En España se hace humor con todo y una pandemia mundial no iba a ser menos.

Debido al coronavirus, en los últimos doce meses las diferencias entre ver un informativo y una película apocalíptica de ciencia ficción han sido pocas: miles de contagios todos los días, cientos de fallecidos, restricciones, confinamientos, sueños frustrados, historias conmovedoras… Pero, en mitad de todo eso, también ha habido espacio para el humor.

Para algunos estará fuera de lugar vistas las dimensiones de esta crisis, pero para otros los memes, vídeos y tuits han sido una vía de escape, una forma de sacar una sonrisa, y hasta una carcajada, en tiempos duros.

Por eso, ahora que se cumple el primer aniversario de la declaración del estado de alarma en España, queremos hacer un recopilatorio con los mejores memes y situaciones hilarantes que nos ha dejado hasta el momento la pandemia. Son estos:

El divertido 'enfado' de un niño en cuarentena

La situación fue muy difícil para todos pero todavía más para los 'peques' que no entendían por qué no podían salir de casa y jugar en el parque con sus amigos. Es el caso del vídeo compartido por @JaniJoplin donde su hijo le da una respuesta 'viral' sobre la situación que están viviendo.

En el vídeo, ella le pregunta por qué no puede salir de casa y el pequeño, muy consciente, responde: "Porque hay coronavirus". Una realidad que ni nosotros ni él mismo es capaz de asimilar todavía y que le parece "increíble", o mejor dicho "inquebible". Esta divertida respuesta logró hacerse viral en redes sociales y sacarnos unas sonrisa a todos.

"¡Que alguien me ayude, mi papá no me deja salir!"

Otra situación graciosa del confinamiento fue la que protagonizó una niña que pedía ayuda desesperada por estar encerrada en casa durante tanto tiempo. Y es que, pese a que iban a ser dos semanas, el confinamiento se alargaba para frenar la ola de contagios.

"¡Que alguien me ayude, mi papá no me deja salir y quiero ir al parque!", grita la pequeña con la esperanza de que alguien vaya a socorrerla.

El papel higiénico, el bien más preciado

Esta lucha la vivimos hace exactamente un año. Los colegios cerraban, el estado de alarma planeaba sobre nuestras cabezas… y todos nos apresuramos a llenar nuestras casas de papel higiénico. En medio de esta psicosis social, cada rollo que cogiéramos del supermercado era como recuperar el Anillo Único en la tierra de los hobbits.

Los 'pallbearers' de Ghana

Los 'memes' nos encantan y no podían faltar, incluso en cuarentena. En Twitter, red social por excelencia, poco tardó en popularizarse la curiosa forma que tienen en Ghana de despedirse de sus seres queridos.

El baile lo realizan cuatro hombres que cargan el ataúd sobre sus hombros y bailan al ritmo de la música, conocidos como 'pallbearers'. Durante el confinamiento, la red social se llenó de tuits de miles de internautas que usaban el vídeo para representar, de forma cómica, situaciones peligrosas.

La mujer que viajó a Italia sin su marido

El coronavirus ha puesto el freno a los más viajeros y muchos se han visto obligados a cancelar sus viajes por la situación pandémica. Sin embargo, esta mujer no dudó en irse sola a Italia pese a que su marido se había negado a acompañarla.

Era el regalo de cumpleaños de su pareja y ella, que ya tenía los billetes desde hacía tiempo, siguió adelante con el viaje. "Se ha rajado pero yo no me quedo en casa", aseguró la mujer. Su graciosa respuesta fue una de las más comentadas en Internet.

A la calle… disfrazado

Salir a la calle en los momentos más duros del confinamiento era un atrevimiento, pero también una liberación y una oportunidad de pasarlo bien. Y, si no, que se lo digan a este ciudadano de Murcia, que salió a tirar la basura disfrazado de Tyrannosaurus rex. Hasta la Policía le llamó la atención a través de su cuenta de Twitter.

Cualquier excusa es buena para pisar la calle

Durante los primeros meses de la pandemia solo se nos permitía salir de casa por unos motivos muy específicos: ir a trabajar, a hacer la compra, al médico… y también para pasear a las mascotas. Por eso, quien no tenía perro, se lo inventaba. O por lo menos eso es lo que hizo este ciudadano de Palencia, que cogió un perro de peluche y fingió que salía a pasearlo para poder tomar el aire.

Multado un hombre en Alicante tras saltarse el cierre permitetral para tener sexo con su pareja: "Es una necesidad básica"

Aunque haya pasado ya un año, el confinamiento nos sigue dejando situaciones cómicas para el recuerdo. Este suceso ocurrió el pasado 5 de febrero cuando multaron a un hombre por saltarse el cierre perimetral en Alicante para tener sexo con su pareja.

Los agentes de policía pararon un autobús que provenía de Murcia, lugar de residencia del hombre, para comprobar que todos los pasajeros cumplían las medidas de movilidad. Cuando los policías informaron a dicho pasajero que no cumplía las excepciones para entrar en la ciudad, él mismo les mostró un recorte de periódico donde se leía que "las necesidades básicas del ser humano son una excepción".

Si Pfizer quiere hacer un anuncio en España… que llame a Araceli

La pandemia nos ha dejado muchos nombres propios: Fernando Simón, Salvador Illa… y entre ellos no puede faltar el de Araceli, una mujer que vive en una residencia de Guadalajara y que fue la primera persona en España en recibir la vacuna de Pfizer. Poco tardó Internet en convertirla en protagonista del día y de la semana.

El teletrabajo, otra fuente de memes

Tan pronto como conocimos el riesgo real de contagio por coronavirus, muchas empresas decidieron implantar el teletrabajo para evitar que sus empleados enfermasen. Claro, que lo que para algunos fue desesperante, para otros fue una oportunidad de sacar a relucir su lado más divertido…

Ir a la peluquería, el evento del mes

Cuando el Gobierno consideró que las peluquerías cumplían un bien de primera necesidad y por tanto que podían permanecer abiertas durante el estado de alarma se destapó la polémica… y mucho más que eso.

https://twitter.com/fanetin/status/1239257913576902657