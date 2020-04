El confinamiento decretado para frenar la pandemia del coronavirus está dando mucho de sí, sobre todo en lo que a memes se refiere. Pero si hay uno que tiene que erigirse como "el meme de la cuarentena" es el vídeo de los africanos con el ataúd.

Se trata de vídeos divididos en dos partes. En la primera, alguien (puede ser un personaje público anónimo) dice o comete un acto que podría calificarse de imprudente, a lo que sigue la segunda parte: la de los ya famosos africanos bailando y tirando accidentalmente el féretro que portan al tiempo que suena la canción de 'Astronomia' de Vicetone y Tony Igy.

Trasladar los féretros mientras se baila es un costumbre relativamente reciente en Ghana

Como no podía ser de otra manera, la página Know your meme ha rastreado su origen, que se encuentran en dos reportajes de la BBC de enero de 2015 y junio de 2017. El primero, publicado por Travelin Sister que muestra una nueva costumbre en Ghana, contratar a bailarines porteadores profesionales para trasladar los féretros y homenajear así por última vez al difunto

El tema fue rescatado dos años y medio después, por BBC News Africa. Sin embargo, no se puso el foco en ellos hasta que en mayo de 2019 un usuario de Facebook subió un vídeo en el que puede verse cómo el baile termina mal y el féretro acaba accidentalmente en el suelo.

Aunque la web no han determinado cuándo se unió por primera vez las imágenes de los africanos bailando al son de 'Astronomia'. Sí han encontrado un vídeo popularizado en febrero de este año en la red social TikTok que en un mes recibió más de cuatro millones y medio de visitas cerca de medio millón de 'likes'. Lo que nos lleva a que a finales de marzo haya sido uno de los grandes temas desde finales de marzo en nuestro país.