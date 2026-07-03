100 años de la 'Fiesta' de Hemingway que proyectó los Sanfermines al resto del mundo

En 2026 se celebra el centenario de la publicación de 'Fiesta', la primera gran obra de Ernest Hemingway y la novela que proyectó las fiestas de San Fermín al resto del mundo.

En 1926, San Fermín era el mismo pero los Sanfermines no tenían nada que ver con lo que son ahora. Los encierros tienen siglos de antigüedad, pero los de aquellos años aún eran una fiesta popular muy limitada. Aunque ya a finales del XIX había algún que otro foráneo, y en los años 20 del siglo XX llegó Ernest Hemingway, que presenció las fiestas de Pamplona durante muchos años, hasta 1959.

Hasta nueve veces acudió a los Sanfermines, pero fue poco después de llegar por primera vez cuando plasmó su experiencia en 'Fiesta'. El estadounidense es uno de los 'culpables' de que miles de personas de todo el mundo viajen la primera semana de julio a Pamplona (Navarra), algunos sólo a disfrutar y otros, a participar en los tradicionales encierros de San Fermín. Lo hizo gracias a una novela que es considerada como la primera gran obra del escritor.

Aunque en España pasó a la historia como 'Fiesta', el título original de la novela era 'The sun also rises' ('El sol también sale'). Por aquel entonces, Hemingway era un "escritor joven que estaba empezando, que había recalado en el periodismo como un modus vivendi, aunque no le satisfacía del todo. Y que formaba parte de lo que luego se llamó la Generación Perdida", explica a EFE el catedrático de Literatura Contemporánea de la Universidad de Navarra Gabriel Insausti. A su llegada, ha apuntado, "a Hemingway le encanta el mundo de los toros y del vino, porque él era de Chicago. Si pensamos qué hay en Chicago en el año 25, pues Al Capone, la Ley Seca..." y entonces "él llega aquí y ve que todo el mundo bebe sin ningún tipo de pudor".

Pero la novela 'Fiesta' no es precisamente una 'fiesta' para sus protagonistas. Como ha subrayado Insausti, se narra "la historia de un viaje sin una meta en el fondo; más que un ir hacia un determinado lugar, se trata más bien de huir en el fondo, de huir de sí mismos y de ese vacío que ha producido la guerra". De hecho, el protagonista de la obra, Jake Barnes, es un trasunto del propio Hemingway. Los Sanfermines, ha afirmado el catedrático, son "una fiesta, una celebración. Recordamos que un año más estamos vivos y hacemos lo mismo que todos los años; nos encontramos con las mismas personas y de algún modo festejamos eso, la vida", pero "estos tíos, no; estos tíos van desesperados".

Bill Hillmann, exboxeador, periodista, escritor y corredor de los encierros, nacido en Chicago, como Hemingway, ha relatado a EFE que, cuando tenía 20 años, se sentó a leer 'Fiesta'. "Sentí mucha curiosidad y emoción por la aventura de San Fermín. Pensé: ¡Guau! ¿Esto existe de verdad? Quiero vivirlo", ha afirmado. "Me encanta la aventura. Tuve una oportunidad y la aproveché. Quería sentir el encierro y estar cerca de los animales. Fue por la aventura", ha confesado.

En 2014, Hillmann tuvo un grave accidente en el encierro, pero jamás pensó en dejarlo: "Incluso cuando pensé que me moría, sabía que, si vivía, volvería a correr con los toros. El bisnieto de Ernest Hemingway, Michael, que es mi amigo, vino en mi ayuda. La obra de Hemingway me trajo hasta aquí y su nieto me ayudó cuando pensé que iba a morir". El accidente de Hillman tuvo lugar en el tercer encierro de aquel año, cuando un toro rezagado de la manada, 'Brevito', acabó corneándolo. Ese mismo año, Hillmann firmaba, junto a otro nieto del escritor, John Hemingway, y al periodista y naturalista británico Alexander Fiske-Harrison un libro llamado 'Fiesta: cómo sobrevivir a los toros de Pamplona'.

La internacionalización de San Fermín

Su compañero y amigo Jerónimo Echagüe, defendió la repercusión de 'Fiesta' en Pamplona asegurando que los extranjeros que desde entonces visitan Pamplona lo hacen no para colonizar, sino para "integrarse" en las fiestas. A Hemingway se le debe la presencia en Sanfermines de gentes como el director y actor Orson Welles, las actrices Ava Gardner y Deborah Kerr, el actor Charlton Heston, el dramaturgo Arthur Miller con su mujer, la fotógrafa Inger Morath, o un joven Bill Clinton lejos aún de la presidencia de Estados Unidos. Gardner protagonizó, junto a Errol Flynn, la película homónima '¡Fiesta!', que aunque muestra planos de la capital navarra, fue grabada en su mayor parte en la ciudad mexicana de Morelia.

Fue el escritor norteamericano el que abrió los Sanfermines al mundo, según explicó hace unos años el doctor en Historia Juan José Martinena: "Yo recuerdo las fiestas de mi infancia, en los años cincuenta, que como mucho venían a Pamplona dos o tres autocares del País Vasco francés, de la zona de Bayona y Biarritz. Eran unos días en que Pamplona se transformaba, pero nada comparado con lo de ahora".

Incluso la familia de Hemingway ha visitado la capital navarra durante los Sanfermines, y conscientes de lo que son, se reconocen incapaces de explicárselo a quien no haya pisado alguna vez la ciudad en estas fiestas. 100 años se cumplen en esta edición de las fiestas de aquel año en el que Hemingway internacionalizó Pamplona y sus fiestas, razón por la cual el Ayuntamiento de Pamplona mantiene, hasta bien entrado el mes de agosto, la exposición 'Fiesta 100 años', en el Palacio del Condestable, un homenaje a la novela que dio tanto a la capital navarral.

La muestra recoge una colección de diferentes ediciones, publicadas en distintas lenguas, y se completa con las ilustraciones del reconocido ilustrador y profesor de dibujo, Carlos Fernández del Castillo, que acompañan a una edición concreta de la novela, publicada por la editorial Reino de Cordelia en el año 2023.

La internacionalización de los Sanfermines ha sido clave en el impacto económico de la ciudad: en 2025, el consistorio estima que acudieron a Pamplona en San Fermín 424.369 personas diferentes, más de un 15% de ellos (65.458), extranjeros. De hecho, el 92,4% de los clientes de apartamentos turísticos en Pamplona durante los últimos Sanfermines provenían del extranjero.

'Juicio' a Hemingway

Pero la herencia no se contempla sin discusión. En un simulacro de juicio celebrado en Pamplona en 2023 por la Asociación Navarra de Escritores y la Peña Anaitasuna, Hemingway fue declarado "inocente" de haber desvirtuado los Sanfermines o de ser responsable de su masificación, aunque sí se le atribuyó haber propagado la fiesta por todo el mundo.

En todo caso, si Hemingway viera los Sanfermines actuales, ha asegurado Hillmann, "creo que estaría feliz. Porque la cultura está viva. La energía es fuerte". Así, entre la celebración y la crítica, 'Fiesta' conserva en Pamplona un peso difícil de discutir. Un siglo después de la llegada del joven reportero, la novela sigue latiendo en la manera en que los Sanfermines se miran a sí mismos y en cómo el mundo los mira.

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