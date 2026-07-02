8 películas con los Sanfermines de fondo (o en el centro), del legado de Hemingway al caso de 'La Manada'

Las fiestas de San Fermín son internacionalmente populares, y atraen a millones de personas cada año. Pero también han sido protagonistas (o segundarios) en diferentes películas desde hace más de medio siglo.

En 1926, Ernest Hemingway escribió 'Fiesta'. El estadounidense es uno de los 'culpables' de que miles de personas de todo el mundo viajen la primera semana de julio a Pamplona (Navarra), algunos sólo a disfrutar y otros, a participar en los tradicionales encierros de San Fermín. Su propia familia suele visitar la capital navarra durante los Sanfermines, y conscientes de lo que son, se reconocen incapaces de explicárselo a quien no haya pisado alguna vez la ciudad en estas fiestas.

Porque muchos, miles, millones de personas han estado alguna vez (o repiten muchas) en Pamplona en San Fermín, pero son más los que únicamente saben lo que ocurre en las calles de la ciudad gracias a las pantallas. El cine, a la hora de reflejar los Sanfermines, se ha centrado principalmente en los encierros, no siempre mostrados de manera realista, aunque también ha dedicado documentales a episodios dramáticos como las fiestas de 1978 o la violación grupal de 2016. Estas son ocho películas donde San Fermín cobra cierto protagonismo.

'¡Fiesta!' (1957), de Henry King

Basada en la novela de Hemingway, '¡Fiesta!' cuenta con un reparto lleno de estrellas como Ava Gardner y Errol Flynn. Aunque aparecen planos recurso de la capital navarra, como el exterior de la plaza de toros, la mayoría de escenas que supuestamente tienen lugar en Pamplona se rodaron en la ciudad mexicana de Morelia.

De hecho, en la versión original varios actores que interpretan a pamploneses hablan con acento mexicano. La película es recordada por las secuencias de dos corridas y un encierro, en la que los toros son más pequeños de lo habitual.

'Carnaval de ladrones' (1967), de Russell Rouse

Al estilo de 'Ocean's eleven', aunque en esta ocasión el robo es en Pamplona en Sanfermines. El acierto de la película 'Carnaval de ladrones', rodada en la capital navarra, es que aprovecha elementos icónicos de los Sanfermines, como el encierro y los gigantes, para que los protagonistas lleven a cabo el robo en un banco.

Stephen Boyd en la película 'Carnaval de ladrones' (1967)

'Americano' (2005), de Kevin Noland

'Americano', que cuenta en el reparto con Dennis Hopper, también se rodó en la capital navarra. Presenta a un recién graduado que en su recorrido por Europa visita los Sanfermines. Lo cierto es que el encierro en esta cinta es muy realista, pero ese acierto lo echa a perder más adelante con una escena en un local en el que tiene lugar otro encierro en el que perros persiguen a personas con enanismo. Tampoco falta una corrida de toros en la plaza de Pamplona ni el 'Pobre de mí'.

'Sanfermines 78' (2005), de Juan Gautier y José Ángel Jiménez)

Los Sanfermines no siempre han sido sinónimo de celebración. El 8 de julio de 1978, al finalizar la corrida en la plaza, un grupo de personas desplegó una pancarta a favor de la amnistía, lo que generó protestas en otro sector. A continuación, la Policía Armada irrumpió en el recinto y comenzó a utilizar material antidisturbios. Los altercados se extendieron por la ciudad e incluyeron el lanzamiento de fuego real. Una de las balas mató al joven Germán Rodríguez, a quien no se le consideró víctima de la represión hasta 2025.

Las fiestas de San Fermín de 1978 se suspendieron, pero no los enfrentamientos. Sólo unas horas después de la muerte de Germán Rodríguez, un radioaficionado interceptó una conversación de la Policía Armada en la que se escuchaba: "Preparad todas las bocachas y tirad con todas las energías. Y lo más fuerte que podáis ¡No os importe matar!" y "repeled lo que nos están haciendo estos 200 o 300 hijos de la gran puta que están aquí". El documental 'Sanfermines 78' narra esos hechos y recoge testimonios de amigos del fallecido y otras personas.

Imágenes inéditas de la tragedia de San Fermín de 1978: por qué Germán Rodríguez acabó con un tiro en la cabeza

'Noche y día' (2010), de James Mangold

Tom Cruise ya mezcló tradiciones españolas en 'Misión imposible 2'. El actor repitió en 'Noche y día', protagonizada también por Cameron Diaz y Jordi Mollà, y en la que los Sanfermines son protagonistas de una secuencia en Sevilla. Aparecen por la capital andaluza personas vestidas con el traje típico de los Sanfermines. Para aclarar la situación, el personaje de Mollà informa de que se están celebrando las fiestas de la capital navarra (en Sevilla).

Lo que sigue es una persecución por la capital hispalense, con los personajes a los que dan vida Cruise y Diaz en moto, al mismo tiempo que tiene lugar un encierro. A la plaza llegan tanto los toros como los dos protagonistas en moto.

'Zindagi Na Milegi Dobara' (2011), de Zoya Akhtar

Prueba de la repercusión global de los Sanfermines es que no solo han aparecido en películas de Hollywood. 'Zindagi Na Milegi Dobara' ('Sólo se vive una vez'), éxito indio de crítica y público, presenta a unos amigos que realizan un viaje por España y visitan, entre otros lugares, Pamplona en fiestas. En la capital navarra corren los encierros, en una secuencia con planos ralentizados como es habitual en el cine de Bollywood.

'Line Walker 2' (2019), de Jazz Boon

En la cinta hongkonesa 'Line Walker 2', Pamplona, Tafalla y Segovia se convierten en una sola ciudad. Así, los Sanfermines, con gigantes incluidos, tienen lugar en una plaza en la que en el fondo se ve la catedral de Segovia. También aparece una persecución de coches, con disparos, durante un encierro que pasa por Pamplona y Tafalla, y culmina con los vehículos atravesando la muralla de Segovia.

'No estás sola: la lucha contra la Manada' (2024), de Almudena Carracedo y Robert Bahar

'No estás sola: la lucha contra La Manada' es un documental sobre otro episodio negro de los Sanfermines: la violación grupal de La Manada en 2016. La cinta relata la violación a una joven, la investigación policial y el proceso judicial, además de presentar la cobertura que realizaron los medios de comunicación. Incluye testimonios de personas que de una u otra manera estuvieron relacionadas con el proceso, y recuerda el asesinato de Nagore Laffage durante los Sanfermines de 2008.

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