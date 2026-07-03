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Los Mossos investigan la muerte "criminal" de un menor de edad en Barcelona

Los detalles Según medios locales, el suceso se habría producido en el parque de la Pegaso en el barrio de La Sagrera, en el distrito barcelonés de Sant Andreu.

Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra. Imagen de archivo de los Mossos d'Esquadra.Agencia EFE
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Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un menor de edad en Barcelona, han informado esta madrugada en su cuenta de X.

"La División de Investigación Criminal (DIC) de Barcelona se ha hecho cargo de la investigación a fin de esclarecer las circunstancias de los hechos", refiere Mossos d'Esquadra en la citada red social.

Según medios locales, el suceso se habría producido en el parque de la Pegaso en el barrio de La Sagrera, en el distrito barcelonés de Sant Andreu, donde habría tenido lugar un tiroteo entre bandas latinas. La víctima sería un menor de 15 años de origen suramericano.

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