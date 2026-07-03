Llega la primera operación salida del verano con casi cinco millones de desplazamientos previstos por carretera

¿Por qué es importante? Este es el primer verano en el que es obligatorio llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera. Otras novedades son el teléfono de atención a las víctimas de tráfico 018 y medidas especiales de regulación con motivo del eclipse de sol.

La Dirección General de Tráfico (DGT) inicia la primera Operación Verano 2026 este viernes a las 15:00, concluyendo el domingo 5 a medianoche, con una previsión de 4,8 millones de desplazamientos. Este dispositivo se extenderá hasta el 31 de agosto, esperando más de 104 millones de viajes, un 3,7% más que el año anterior. Habrá tres grandes operaciones adicionales en agosto. La DGT realizará campañas de vigilancia y control de velocidad, alcohol y drogas para reducir la siniestralidad. Este verano es obligatorio llevar la baliza V-16. Tráfico recomienda planificar rutas seguras e informarse del estado de las carreteras para evitar imprevistos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha a partir de las 15:00 de este viernes la primera Operación Verano 2026 que finalizará a las 24 horas del domingo, día 5, intervalo en el que se prevé que se produzcan 4,8 millones de desplazamientos por carretera.

El dispositivo especial de tráfico con motivo del verano se prolongará hasta el próximo 31 de agosto, un periodo en el que la DGT espera más de 104 millones de viajes, un 3,7% más que el pasado año.

Además de la de que arranca este viernes, hay otras tres grandes operaciones especiales: la del 1 de agosto (del 31 de julio al 2 de agosto), la del 15 de agosto (del 14 al 16 de agosto) y la de retorno (del 28 al 31 de agosto).

De los más de 104 millones de movimientos de largo recorrido por carretera durante el verano, 49,7 millones se concentrarán en el mes de julio y 54,5 millones en agosto.

La primera operación que empieza esta tarde sumará los desplazamientos de quienes comienzan sus vacaciones en julio y los habituales de fin de semana, lo que provocará un importante incremento de la circulación en las principales vías de salida de las grandes ciudades y en las carreteras hacia destinos turísticos y segundas residencias.

Campañas de la DGT y primer verano con la baliza V-16

Durante este mes de julio y el próximo agosto se desarrollarán campañas específicas de vigilancia de motocicletas en fines de semana, y de control de velocidad y consumo de alcohol y drogas, con el objetivo de reducir la siniestralidad en los desplazamientos estivales.

Este es el primer verano en el que es obligatorio llevar la baliza V-16 para preseñalizar incidencias en carretera y otras novedades son el teléfono de atención a las víctimas de tráfico 018 y medidas especiales de regulación con motivo del eclipse de sol.

Para que el periodo estival no sea trágico en las carreteras, Tráfico insiste en que la prudencia y el respeto de las normas de circulación son las únicas armas para combatir la siniestralidad al volante.

La DGT recomienda planificar el viaje por la ruta más segura para evitar imprevistos e informarse del estado de las carreteras, de la situación del tráfico en tiempo real y de las incidencias que puedan existir a través de las redes sociales, los boletines informativos en radio y televisión y el teléfono 011.

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