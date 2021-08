Estefanía Unzu, de 36 años, más conocida por sus seguidores como Verdeliss, ha anunciado que está embarazada de su octavo hijo, en un post en Instagram en el que sale junto a su marido Aritz y un predictor que confirma la noticia.

"Ya en el cuarto mes de embarazo, el que va de la semana 12 a la 16. Efectivamente, hay un bebé creciendo en mi interior y no sabría deciros si ha sido fácil o no, guardar el secreto", ha expresado la influencer, quien ha dicho que en esta ocasión ha preferido ser más discreta y esperar más que en embarazos anteriores para estar "en esa preciosa burbuja donde sólo los más íntimos conocían la noticia".

Sin embargo, finalmente ha decidido contarlo, ya que, tal y como ha afirmado, "no hay nada más bonito que una vida gestada desde el deseo de una pareja, de un ser humano recibido en un hogar repleto de amor". "De cualquier manera, ya no hay lugar a debates internos, la tripita empezará a asomar y prefiero evitar especulaciones. Ya es público: estoy embarazada", ha informado.

Así, Estefanía Unzu ha pedido "disculpas" a sus seguidores por no haber dado la noticia antes, y ha dicho sentirse "un poco infiel" por ello. "Muchos ya empezabais a sospechar por mi cambio en redes sociales, por esa creciente hermeticidad hacia mi familia, pero también con mi vida personal", ha manifestado, tras lo que ha añadido: "Ojalá lo entendáis; si algo he aprendido de este mundo, es que puede ser cruel hasta con lo más bello".

Por último, la influencer ha contado que las primeras reacciones de los hermanos han sido "hermosas". "El de la foto es el primer test que me hice. No es reciente, ni muy espectacular para hacer el anuncio, pero puedo recordar esa magia en nuestros rostros, esa nube en la que nos montamos al ver el resultado positivo, ese abrazo en el que nos fundimos y no nos volveremos a soltar hasta abrazar a nuestro octavo hijo en nuestro regazo", ha concluido.

Numerosos rostros conocidos han felicitado a Verdeliss por su octavo embarazo, entre los que se encuentran el escritor Javier Castillo, las influencers Paula Gonu y Tamara Gorro, la atleta Ana Peleteiro, la actriz Patricia Montero o las periodistas Carlota Corredera, Marisa Martín Blázquez o Nuria Marín.