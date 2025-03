La pareja de Alves reacciona a su absolución, tras el "daño mediático": "Dejen de descargar su odio, no se vayan a tener que morder la lengua"

La polémica absolución al exfutbolista Dani Alves por agresión sexual, conocida este viernes, ha provocado multitud de reacciones, incluso, políticas. Más de 24 horas después ha sido el turno de la pareja del que fuera defensa del F.C. Barcelona, Joana Sanz. A través de una publicación en Instagram la modelo ha lamentado el "daño mediático", para más adelante no dudar en dejar un recado a quienes contribuyeron a él: "Les invito a que dejen de descargar su odio en personas que no conocen de nada (...) no se vayan a tener que morder la lengua que a veces envenena".

"Me señalaron, me insultaron, me amenazaron y me persiguieron durante dos años", arranca la también 'influencer' en un texto que ha compartido junto a una imagen de su rostro en sus 'Stories' de la red social precitada. Una situación que denuncia que ha sufrido "como si la que estuviera en el banquillo de los acusados"fuera ella, y no su pareja.

Publicación de Instagram de la pareja de Dani Alves en la que reacciona a su absolución conocida este viernes.

A renglón seguido, Sanz subraya que "a pesar de tanto daño mediático/público" sigue "en pie", además de "fiel" a sus "creencias", así como "defendiendo" sus pensamientos. Todo, según indica, "sin ser intoxicada por los demás". Por ello, ha invitado "a que dejen de descargar su odio en personas que no conocen de nada, que se documenten y eduquen, no se vayan a tener que morder la lengua que a veces envenena". Una publicación que ha terminado con un "feliz vida".

Tal y como se señalaba unas líneas más arriba, la reacción de la modelo llega más de un día después de conocerse la polémica decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la cual argumentó en la "falta de fiabilidad" del relato de los hechos por parte de la víctima. Eso sí, dicha resolución no implica que la Justicia no crea a la víctima ni que Alves sea inocente, sino que en términos jurídicos no puede darle confiabilidad a favor de la presunción de inocencia.