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Continúan los trabajos en la zona cero de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo)

Ante el Supremo

Vox presenta una querella contra Óscar Puente por presuntos homicidios y lesiones por imprudencia grave tras el accidente de Urda

Los detalles La formación de extrema derecha fundamenta la querella en el presunto incumplimiento de los deberes personales de dirección, control y supervisión del ministro en materia de seguridad ferroviaria.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa, en el Centro de Gestión de Red H24 de Adif,
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Vox ha presentado una querella contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por presuntos homicidios y lesiones por imprudencia grave tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, Toledo. La formación de extrema derecha solicita que el ministro declare como investigado y que se esclarezca su actuación ante las advertencias sobre seguridad ferroviaria y el cumplimiento de los compromisos asumidos en febrero.

La formación fundamenta la querella en el presunto incumplimiento de los deberes personales de dirección, control y supervisión del ministro en materia de seguridad ferroviaria. El escrito sostiene que debe investigarse qué información recibió o debió exigir sobre las deficiencias de seguridad, qué medidas promovió y cómo verificó su ejecución.

La querella recoge las advertencias y reclamaciones formuladas tras los accidentes de Adamuz y Gelida, así como el acuerdo alcanzado el 9 de febrero entre el Ministerio y las organizaciones sindicales para reforzar el mantenimiento, el personal y la seguridad. Vox solicita que se compruebe el cumplimiento de esos compromisos y que se identifiquen las siete medidas que, según la información recogida en el escrito, seguían en tramitación el 16 de octubre.

Entre las diligencias solicitadas, Vox pide que Puente declare como investigado, que se recaben los informes y alertas recibidos por el Ministerio y ADIF y que se examinen los protocolos aplicables ante fallos de los sistemas de protección ferroviaria. También solicita la declaración de responsables del departamento, representantes sindicales y de la asociación de víctimas de Adamuz, además de una pericial independiente que determine las deficiencias existentes y las medidas concretas que habrían podido evitar la colisión.

El escrito señala que las causas del siniestro todavía no han sido determinadas oficialmente. La querella centra la responsabilidad que atribuye al ministro en sus posibles omisiones de supervisión y control, sin atribuirle la orden de reanudar la circulación. Asimismo, hace constar que Vox ha formulado otra querella contra los responsables de ADIF con competencias en circulación y seguridad, y solicita al Supremo que recabe esas actuaciones para su coordinación.

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