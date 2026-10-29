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Continúan los trabajos en la zona cero de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo)

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El accidente ferroviario de Urda rompe la campaña y pone entre las cuerdas al Gobierno con voces que piden la dimisión de Óscar Puente

Los detalles El accidente ferroviario en Urda ha marcado un antes y un después en la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Todos los partidos han suspendido sus campañas a excepción de la ultraderecha que carga las tintas desde los primeros minutos contra el presidente Sánchez y el ministro Puente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-PageAgencia EFE
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El accidente ferroviario en Urda (Toledo), con decenas de víctimas mortales y aún muchos desaparecidos, ha noqueado una campaña electoral en la que hasta ahora el PSOE defendía una España que "funciona". De las protestas por la vivienda, la educación o la sanidad (un marco más propicio para los socialistas en campaña) se ha pasado a una tragedia que deja imágenes desgarradoras.

Una tragedia ferroviaria que es la segunda de estas dimensiones en un año, aún con la de Adamuz (Córdoba) en las retinas. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconocía en su primera intervención pública tras el siniestro que "no es asumible para un país como España" sufrir dos accidentes de alta velocidad en un mismo año.

Todos los partidos, a excepción de Vox, han suspendido sus campañas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este miércoles se mantenía muy cauto pidiendo "no discutir responsabilidades políticas". "No es el día", decía contrastando con la postura adoptada por los de Santiago Abascal. Vox se lanzaba en las primeras horas del accidente a tildar a Óscar Puente como "ministro de la muerte" y a responsabilizar a Sánchez de este nuevo siniestro.

Desde el Gobierno se apuntaba pasados los primeros momentos de shock al error humano. El ministro Puente se desplazaba al centro de mando de Atocha para analizar todas las comunicaciones y decisiones que se habían tomado por los operarios hasta el fatal accidente. Y después, comparecía para relatar la cadena de errores humanos "inexplicables".

Moncloa respalda a Puente y no tiene intención de exigir su dimisión como ministro de Transportes. Así lo han manifestado fuentes del Gobierno, que aseguran que la gestión del ministro "no está en cuestión". En declaraciones a laSexta, afirman que hay que saber leer los datos y que, de momento, la investigación no apunta a que se haya producido un fallo en la gestión por parte del ministro.

Subrayan que en estos momentos lo que toca es "atender y apoyar a las víctimas y sus familiares, y coordinar la emergencia". Del mismo modo, evitan valorar cómo puede afectar este trágico accidente a la campaña electoral.

Pese al silencio de Moncloa a este respecto, otros dirigentes socialistas han comentado a laSexta que creen que la campaña está rota y que va a ser muy difícil remontar esta situación.

Otras formaciones como Frente Amplio exigen "responsabilidades políticas". José Ignacio García, líder de Adelante Andalucía, ha pedido la dimisión del ministro porque "la culpa no puede recaer exclusivamente en un trabajador".

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Las 6 de laSexta

  1. Cronología del accidente ferroviario en Urda (Toledo): 23 minutos, tres fallos encadenados y un choque lleno de incógnitas
  2. "Fue como cuando te cae un milagro del cielo": una pasajera del Iryo accidentado habla con el "ángel de la guarda" que la rescató
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