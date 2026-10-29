La exministra Fátima Báñez, una de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo)

Los detalles "Te vamos a echar mucho de menos, querida Fátima, amiga". Es el mensaje del portavoz del PP, Borja Sémper, que confirma que Báñez es una de las fallecidas en el accidente ferroviario de Urda.

La fatal noticia se ha confirmado. La exministra Fátima Báñez es una de las víctimas mortales del choque de un tren AVE y un Iryo este miércoles en Urda, Toledo. Así lo ha confirmado el portavoz del PP, Borja Sémper. "Te vamos a echar mucho de menos, querida Fátima, amiga", reza el mensaje en X del 'popular'. Fuentes de la dirección del PP han confirmado también a laSexta el fallecimiento.

La que fuera ministra de Empleo y Seguridad Social con Mariano Rajoy y actual presidenta de la Fundación CEOE viajaba en uno de los vagones del tren Iryo siniestrado.La Dirección de Génova llevaba días intentando contactar con ella porque sabían que la 'popular' viajaba en ese tren. Finalmente, la peor de las noticias se ha confirmado. Fátima Báñez es una de las decenas de víctimas mortales de este accidente ferroviario.

Los mensajes de luto de los 'populares' llenan ya las redes. Desde el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hasta la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. También Cayetana Álvarez de Toledo, Alberto Nadal. Juan Ignacio Zoido, entre otros muchos.

La CEOE ha confirmado también el fallecimiento con un comunicado en el que lamenta la pérdida y se suma a las condolencias para el resto de víctimas del accidente. "Desde CEOE queremos expresar nuestra más profunda tristeza por el fallecimiento de la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, como consecuencia del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, una vez recibida la confirmación oficial. CEOE y todas las personas que forman parte de ella, así como todo el equipo de la Fundación, quieren expresar su más profundo dolor por esta pérdida y trasladar su cariño, apoyo y más sinceras condolencias, no solo a su familia, sino también a sus amigos y seres queridos en estos momentos tan complicados", señalan.

Báñez era presidenta de la Fundación CEOE desde julio de 2020, cargo al que accedió casi dos años después de abandonar el Ministerio de Empleo. Nacida en Huelva en 1967, Báñez desempeñó el cargo de ministra de Empleo y Seguridad Social desde diciembre de 2011 a junio de 2018, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Fue la encargada de llevar a cabo la reforma laboral que aprobó el PP en el año 2012, duramente critica por los sindicatos y contra la que se convocó una huelga general con el objetivo de lograr su derogación.

La exministra dejó la política en marzo de 2019 con la intención de incorporarse a la empresa privada, donde era consejera independiente en Rovi y consejera externa de Iberdrola Energía Internacional. Antes de eso, Báñez fue consejera independiente en Avangrid, filial estadounidense de Iberdrola, a la que dio el salto tras haber sido consejera de la filial de la energética en México.

Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, antes de ser ministra de Empleo ocupó brevemente, en funciones, el cargo de ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde agosto hasta noviembre de 2016.

Fue diputada por Huelva en el Congreso (2000-2019), donde ejerció importantes responsabilidades en el área económica del Grupo Parlamentario Popular y fue presidenta de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja (2018-2019).

Con anterioridad, desde noviembre de 1997 a junio 2000, fue miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía.

Comenzó su vida profesional en la empresa privada como responsable de Estrategia y Desarrollo Corporativo del grupo de empresas familiar (1993-1997), volviendo en noviembre de 2019 a la actividad privada como consultora y asesora empresarial.

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