El agónico rescate de David, uno de los supervivientes del accidente de Urda: "Hemos dado vueltas de campana"

Los detalles David estaba atrapado entre los restos de uno de los vagones Iryo que se precipitó por un terraplén tras el choque contra un tren AVE. Los equipos de rescate lograron llegar hasta él y sacarle con vida.

David, uno de los supervivientes del accidente de tren en Urda, Toledo, viajaba en el tren Iryo que colisionó con un AVE, provocando que su vagón volcara en un terraplén. Las imágenes muestran a los equipos de rescate asistiendo a David, quien permanecía atrapado mientras le pedían calma y que respirara. "Hemos dado vueltas de campana con el tren", relató David. Un bombero le aseguró que los doctores ya estaban entrando. Afortunadamente, la historia de David tuvo un final positivo, aunque el accidente dejó 69 víctimas mortales, según informó Emiliano García-Page.

David es uno de los supervivientes del accidente de tren ocurrido este miércoles en Urda (Toledo). Él iba en el tren Iryo con el que colisionó un AVE. Su vagón acabó volcando en un terraplén. En las imágenes que acompañan a estas líneas, vemos a los equipos de rescate llegar a la zona para ayudar a David a salir de ese vagón.

En el vídeo, vemos al hombre atrapado mientras los rescatistas le invitan a mantener la calma y a respirar. "Hemos dado vueltas de campana con el tren", explica David. "Ya están entrando los doctores", contesta uno de los bomberos.

Otro de los operarios le dice: "Bien, te veo la mano. Vale, la mueves, perfecto". La de David es una de las historias de esta tragedia que, pese al susto, ha acabado bien. Este jueves se han elevado a 69 las víctimas mortales del accidente, con Emiliano García-Page asegurando que han "aparecido más restos humanos" en los trabajos de recuperación.

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