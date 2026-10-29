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Continúan los trabajos en la zona cero de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo)

Accidente de tren en Toledo

El agónico rescate de David, uno de los supervivientes del accidente de Urda: "Hemos dado vueltas de campana"

Los detalles David estaba atrapado entre los restos de uno de los vagones Iryo que se precipitó por un terraplén tras el choque contra un tren AVE. Los equipos de rescate lograron llegar hasta él y sacarle con vida.

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David es uno de los supervivientes del accidente de tren ocurrido este miércoles en Urda (Toledo). Él iba en el tren Iryo con el que colisionó un AVE. Su vagón acabó volcando en un terraplén. En las imágenes que acompañan a estas líneas, vemos a los equipos de rescate llegar a la zona para ayudar a David a salir de ese vagón.

En el vídeo, vemos al hombre atrapado mientras los rescatistas le invitan a mantener la calma y a respirar. "Hemos dado vueltas de campana con el tren", explica David. "Ya están entrando los doctores", contesta uno de los bomberos.

Otro de los operarios le dice: "Bien, te veo la mano. Vale, la mueves, perfecto". La de David es una de las historias de esta tragedia que, pese al susto, ha acabado bien. Este jueves se han elevado a 69 las víctimas mortales del accidente, con Emiliano García-Page asegurando que han "aparecido más restos humanos" en los trabajos de recuperación.

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Las 6 de laSexta

  1. Cronología del accidente ferroviario en Urda (Toledo): 23 minutos, tres fallos encadenados y un choque lleno de incógnitas
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