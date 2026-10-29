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Continúan los trabajos en la zona cero de la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo)

Accidente ferroviario

Page eleva la cifra de fallecidos a 69 en el accidente de Urda y explica que "en los trabajos han aparecido más restos humanos"

Los detalles El presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que ahora los trabajos en el terreno se centran en el levantamiento de los vagones con grúas de grandes dimensiones. Con toda la "prudencia", ha asegurado que no esperan que haya cadáveres bajo los vagones.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-PageAgencia EFE

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que "en los trabajos han aparecido más restos humanos". En una comparecencia junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras asistir a la reunión del CECOPI, Page ha señalado que ahora los trabajos en el terreno se centran en movimientos de grúa sobre el vagón que quedó destruido por el accidente. No obstante, con toda la "prudencia", ha asegurado que no esperan que haya cadáveres bajo los vagones.

El presidente castellano-manchego ha elevado la cifra de fallecidos en el accidente ferroviario de Urda a 69 muertos. Además, de las 110 personas ingresadas, 60 han recibido el alta y 50 permanecen ingresadas con ciertos niveles de preocupación.

Además, ha advertido de que "se sigue necesitando sangre", por lo que ha pedido a la ciudadanía que se siga acercando a los hospitales para donar. También ha agradecido la "enorme coordinación y movilización", tras el accidente. "Lo más importante ahora es acompañar a las familias y heridos", ha sentenciado.

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