El líder de Vox, Santiago Abascal, a su llegada este lunes al acto electoral que su formación ha celebrado en Santa Cruz de Tenerife.

Los detalles El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno ha criticado que algunos se disfrazan de "muy canarios" para lanzar su mensaje antimigración.

Santiago Abascal, líder de Vox, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser responsable de la presión migratoria en Canarias, durante un mitin en Santa Cruz de Tenerife con más de tres mil simpatizantes. Abascal ha enfatizado que "Canarias es para los canarios y España para los españoles", criticando la "invasión migratoria". Ha señalado que algunos políticos, disfrazados de "muy canarios", solo buscan repartir el problema migratorio por España. Además, ha tachado de "invitación" las regularizaciones permanentes promovidas por Sánchez, acusándolo de falta de humanidad. Alejandro Gómez, candidato de Vox, ha criticado a Coalición Canaria por apoyar a Sánchez y permitir la llegada de migrantes.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha responsabilizado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de la presión migratoria que sufre el archipiélago canario y desde allí ha gritado: "Canarias para los canarios y España para los españoles, ¡basta ya de invasión migratoria!".

Ha sido en Santa Cruz de Tenerife, donde ha reunido a más de tres mil simpatizantes, en lo que, según el propio Abascal, ha sido el mitin político más grande que ha habido en Canarias en estas elecciones y que habrá hasta el próximo 29 de noviembre de ningún otro partido.

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno ha explicado que ha viajado hasta las islas como "español del norte", pero con el corazón en Canarias, porque también es su patria, según ha informado EFE. "Y yo sé que la España insular es, si acaso, más España que el resto, porque está más lejos, porque está dejada de la mano de dios, porque está dejada por los políticos", ha subrayado.

Ha criticado que algunos se disfrazan de "muy canarios" para decir que solo ellos defienden los intereses del archipiélago cuando la única solución que ofrecer es que "se reparta el problema por el resto de España", lo que constituye un mensaje "terrorífico". En su opinión, se está lanzando la idea de que "cada vez que vienen, los repartimos", cuando el mensaje que hay que transmitir es que "cada vez que vienen, se van" y que "aquí no caben".

"Nos quieren convertir en insolidarios, pero la insolidaridad y la falta de humanidad es de Pedro Sánchez y la de todos los mafiosos que están llamando a la invasión migratoria con regularizaciones permanentes que son una invitación a meter a toda África y a toda América en España", ha exclamado.

Ha insistido en que la "invasión migratoria lo estropea todo" y ha dicho que a los de Vox no les gusta que se llene el país de "gentuza que está inspirada en el fanatismo religioso". En este sentido, ha precisado que no les importa el color de la piel para acusar después a Sánchez de ser un "poco Mengele" por decir que el líder de Vox debería hacerse un "test genético".

"Me parece un poco nazi", ha señalado y ha invitado al líder del PSOE a "no pasarse" cuestionando el aspecto físico de los demás y "mirarse en el espejo", porque Sánchez "se lava las manos después de tocar a un negro". "Lo hemos visto todos", ha recalcado. Y le ha propuesto hacer test sorpresa antidopaje durante el resto de la campaña, porque "igual el aspecto de algunos también tiene que analizarse".

Asimismo, el cabeza de lista de Vox al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez, ha abierto el acto y ha hecho referencia a la situación de la localidad herreña de La Restinga, donde ha asegurado que sienten que han perdido la normalidad, con restricciones para acceder al muelle y temor a que la presión migratoria afecte a la capacidad asistencial del hospital.

Ha recordado que en los primeros 15 días de noviembre han llegado a El Hierro más de 10.000 migrantes, una cifra que ha comparado con la población de la isla, y ha calificado estas llegadas de "invasión". El candidato ha responsabilizado también a Coalición Canaria por haber apoyado la investidura de Sánchez y ha asegurado que pese a que CC presume de defender los intereses de las islas a la vez "ha permitido" la llegada de 120.000 migrantes.

Según Gómez, CC se limita a reclamar más recursos para las ONG y a plantear su distribución por el resto de España, frente a la posición de Vox de "no repartir el problema, sino solucionarlo", ha concluido.

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