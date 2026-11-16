Iñaki López, sobre la VPO que estaría alquilando Tolón: "Ha reconocido que tiene pedido el permiso, ¿pero lo tiene confirmado?"

Iñaki López plantea la cuestión principal sobre la vivienda de protección oficial que estaría alquilando la ministra Milagros Tolón en Toledo, cuando solo se permite usarla como residencia privada.

Hoy se conocía la noticia de que Milagros Tolón estaría alquilando desde hace muchos años una vivienda de protección oficial que solo se puede usar como residencia privada.

La ministra de Educación estaría alquilando la VPO, que se encuentra en Toledo, ciudad de la que años más tarde fue alcaldesa, por un precio de unos 7.500 euros al año.

Tolón asegura que todo es absolutamente legal, que dispone de un informe jurídico que lo avala, que no hay intención de especular con esa vivienda y que en su momento pidió autorización para alquilarla.

"Ella ha reconocido que tiene pedido ese permiso, ¿pero lo tiene confirmado?", se pregunta Iñaki López en Más Vale Tarde.

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