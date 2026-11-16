Los detalles Junto a Lula ha viajado también André Janones, el diputado clave en la victoria del brasileño al que España copia: desde la izquierda, con PSOE o Frente Amplio lanzando sus propios canales de WhatsApp; y desde la derecha, con el PP inspirándose en sus vídeos de campaña con temática de superhéroes.

El lunes, en La Moncloa, Pedro Sánchez se reunió con Lula da Silva, presidente de Brasil, quien expresó su apoyo a Sánchez para las elecciones del 29N. Lula destacó la importancia de su victoria para frenar a la extrema derecha y reconoció el liderazgo progresista de Sánchez en Europa. Inspirado por la remontada electoral de Lula, el PSOE ha adoptado estrategias similares, como el uso de canales de WhatsApp, una táctica clave en la victoria brasileña. Esta estrategia, conocida como 'el janonismo', también ha sido adoptada por partidos de izquierda y derecha en España, incluidos el PP y el Frente Amplio.

La imagen de campaña de este lunes del presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, es el abrazo con el presidente de Brasil, Lula da Silva, en La Moncloa. Justo después han publicado la conversación en la que han hablado sobre la situación del orden internacional. Lula ha respaldado a Sánchez de cara al 29N y este ha tomado la remontada del brasileño en sus elecciones como su referente.

"Pese a las encuestas adversas que se puedan hacer, al final si la izquierda cree en la victoria, acaba logrando esa victoria. Y tú lo lograste después de la primera vuelta", ha dicho Sánchez. A esto, Lula le ha respondido que "cuando vieron que la extrema derecha podía ganar, tuvimos diez millones de votos". Fue, ha asegurado el brasileño, "algo extraordinario que nadie esperaba".

El presidente de Brasil ha expresado su apoyo a Sánchez de cara a las elecciones del 29N de forma contundente: "Es muy importante, Pedro, que tú ganes las elecciones en España".

Lula ha advertido del riesgo de la extrema derecha y ha reivindicado el liderazgo de Sánchez en Europa. "Tu victoria es sinónimo de que sigues siendo el único presidente progresista en Europa. Creo que tú eres la persona indicada para seguir defendiendo la democracia en Europa, ayudándonos a defenderla en América Latina".

España copia 'el janonismo'

Junto a Lula ha viajado también a Madrid André Janones. Él es el diputado que abrió el canal de WhatsApp llamado 'Ejército de Lula', para muchos una de las claves de la remontada frente a la ultraderecha en las presidenciales brasileñas.

Tanto impacto tuvo que todos están copiando en España 'el janonismo', como ya se conoce a su estrategia. Desde la izquierda, con PSOE o Frente Amplio lanzando sus propios canales de WhatsApp, pero también desde la derecha, con el PP inspirándose en sus vídeos de campaña con temática de superhéroes.

Ari es la voz de la estrategia digital de Sánchez, una figura con la que los socialistas quieren imitar a la de Janones, el responsable en redes de la campaña electoral de Lula da Silva. El canal de WhatsApp que ha creado el PSOE tiene ya más de 79.000 seguidores. "Vamos a hacer lo mismo que Lula en Brasil", prometía el presidente.

La estrategia de los socialista imita a la del líder brasileño: "Si Brasil pudo, España puede". No es lo único que ha copiado Sánchez, a ambos mandatarios se les ha visto gestos muy similares en sus mítines: entre ellos los bailes, los besos a su mujer y el protagonismo para ellas.

El PP tampoco se ha quedado atrás: ha replicado plano a plano el vídeo con inteligencia artificial (IA) de la campaña de Lula. En las imágenes se ve a un Feijóo con capa, escudo y martillo, la misma estética que el presidente brasileño.

Ambos muestran sus orígenes y el mismo discurso narrativo —hay un "malo" y ellos lo derrotan—. Aunque Feijóo ha llamado la atención a su equipo, la idea está copiada. "Me da la sensación de que esto está yendo demasiado lejos", ha dicho.

La misma línea han seguido los partidos a la izquierda del PSOE: Frente Amplio y Podemos también han creado grupos de WhatsApp, la estrategia de movilización que usó Lula. Son diferentes partidos políticos, pero todos han querido "copiar" a Lula da Silva.

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