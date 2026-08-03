Zapatero pide al juez que ponga "límites" a la UDEF a la hora de investigar sus cuentas

Los detalles El expresidente del Gobierno cuestiona que el magistrado pida "comunicaciones internas" del banco con el cliente, así como el periodo temporal que pide analizar (desde 2020 hasta la actualidad), yendo "más allá del período de investigación".

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez José Luis Calama que limite el acceso de la Policía a sus cuentas bancarias para evitar una investigación prospectiva que vulnere derechos. En un recurso, la defensa de Zapatero pide que la información económica a recabar sea acotada y que cualquier ampliación sea autorizada judicialmente. El expresidente cuestiona el análisis de comunicaciones internas del banco y el periodo de investigación desde 2020. Además, advierte del riesgo de exposición pública de datos personales y solicita que el expurgo de datos sea realizado por el letrado de la administración de Justicia. Zapatero está investigado por presuntamente liderar una trama de influencias en favor de Plus Ultra.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ponga "límites" a la Policía a la hora de recabar información de varias cuentas bancarias, al advertir de que acceder al "universo" de todas sus operaciones económicas puede derivar en una investigación prospectiva con vulneración de derechos.

Por ello, en un nuevo recurso al que ha tenido acceso EFE este lunes, la defensa del exlíder socialista ha solicitado al juez que acote la información que debe recabar la Unidad Central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF), sin perjuicio de que los investigadores puedan solicitar al magistrado cuantas ampliaciones consideren necesarias.

Zapatero, que ha recurrido el auto en el que el juez pedía información de cuentas bancarias del expresidente, sus hijas, su secretaria y el empresario Julio Martínez Martínez, combate específicamente la parte en la que el magistrado autorizaba a la UDEF a "ampliar la información que se considere pertinente sobre los referidos productos".

Una autorización que busca suprimir para que esa "información adicional que pueda recabar la UDEF se obtenga con previa autorización judicial" con el objetivo de comprobar "si se han canalizado pagos" hacia Zapatero de Martínez o de empresas relacionadas con él.

También cuestiona el expresidente del Gobierno que el juez pida "comunicaciones internas" del banco con el cliente, así como el periodo temporal que pide analizar (desde 2020 hasta la actualidad), yendo "más allá del período de investigación".

Entiende la defensa de Zapatero que "los hechos que la UDEF pretende cotejar" son "movimientos bancarios que se extenderían como máximo hasta diciembre de 2025 en algunos casos (...), por lo que no se comprende la proporcionalidad ni la utilidad de obtener información más allá de esta fecha".

"El resultado de la diligencia obtenida es una fotografía financiera completa de seis años y medio de la vida de seis personas físicas —entre ellas las dos hijas de mi representado, su secretaria y una tercera persona ajena al procedimiento— y de trece mercantiles", abunda el recurso.

Advierte en este punto del "patrón acreditado" en torno a la publicación en algunos medios del material que obra en la causa, como las agendas del expresidente, de manera que la información bancaria ahora solicitada "comporta un riesgo real y no hipotético de exposición pública de datos íntimos ajenos" al procedimiento.

Comparte así la decisión del juez de incorporar la información que se obtenga en una pieza reservada, si bien considera que el expurgo de datos "no puede quedar al solo criterio de la unidad policial", y solicita que sea el letrado de la administración de Justicia quien lo haga en base a una serie de criterios.

Por lo demás, la defensa señala que no se opone a la decisión del juez de recabar información bancaria pues el resultado de la diligencia "podrá desvanecer la tesis policial central, altamente elucubrativa, de que habría todo un elenco de sociedades mercantiles que habrían servido para canalizar pagos" a Zapatero.

El expresidente del Gobierno está investigado por liderar, presuntamente, una trama de influencias en favor de Plus Ultra en el marco del préstamo de 53 millones de euros que el Estado concedió a la aerolínea en 2021.

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