Margarita Robles se desmarca del silencio del Gobierno sobre Marruecos y pide que investiguen "hasta el final" la crisis en Ceuta: "No se puede utilizar a menores echándoles a la muerte sin más"

Los detalles La ministra de Defensa ha asegurado que tanto España como Marruecos no pueden "mirar para otro lado" ante una tragedia en la que, según ha recordado, han fallecido cerca de un centenar de personas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha instado a Marruecos a investigar la tragedia en la frontera de Ceuta, donde han muerto cerca de un centenar de personas. Robles ha criticado el uso de menores en estas situaciones y ha garantizado que el Ejército seguirá apoyando a la Guardia Civil en Ceuta. Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido la colaboración de Marruecos desde el inicio de la crisis migratoria, criticando la falta de solidaridad de algunos países europeos, como Italia, que suspendió el espacio Schengen. España asegura que todas las entradas irregulares serán tratadas conforme a la legalidad.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha desmarcado este lunes del silencio del Gobierno sobre Marruecos, al que ha pedido que investigue "hasta el final" la tragedia ocurrida en la frontera de Ceuta con la llegada masiva de migrantes.

Desde el principio, el Gobierno ha evitado responsabilizar a Marruecos de la llegada de migrantes a la ciudad autónoma. Solo Robles, en las últimas horas, ha acusado al país vecino de lanzar a sus jóvenes a morir en el mar. El PP también ha evitado señalar a Marruecos, pero ha exigido al Gobierno que le pida explicaciones.

Robles ha subrayado que "Ceuta y Melilla no se tocan", al tiempo que ha garantizado que el Ejército seguirá apoyando a la Guardia Civil en la ciudad autónoma. Lo ha hecho durante una visita al Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV), con sede en la Base Aérea de Zaragoza.

La ministra de Defensa ha asegurado que tanto España como Marruecos no pueden "mirar para otro lado" ante una tragedia en la que, según ha recordado, han fallecido cerca de un centenar de personas.

Robles ha reclamado a las autoridades marroquíes que investiguen qué ocurrió y quién estuvo detrás de los movimientos organizados a través de las redes y ha garantizado que todas las personas que hayan entrado de forma irregular en España "van a ser devueltas siempre con arreglo a la legalidad".

"Le pido al Gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final" para esclarecer lo sucedido, ha dicho en declaraciones a los medios, al considerar que "quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades".

También ha reprochado que se utilice a menores y a otras personas, "echándoles a la muerte" mediante engaños difundidos en las redes sociales. A su juicio, los responsables son quienes organizan estas actuaciones y hacen creer a los migrantes que pueden acceder de forma irregular a España.

La titular de Defensa ha insistido en que "todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial y la soberanía española no se tocan". En este sentido, ha garantizado que el ejército permanecerá en la ciudad autónoma para apoyar a la Guardia Civil "en las labores que haya que realizar".

Preguntada por si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó al Ministerio del Interior de la posible llegada masiva de migrantes, Robles ha eludido responder de forma directa y se ha limitado a destacar que los profesionales del CNI, el CIFAS y los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil realizan "un trabajo excepcional", por lo que ha rechazado entrar en un debate sobre su actuación.

Albares: "Desde el primer momento, Marruecos ofreció su colaboración"

Por su parte —y en línea con el Gobierno—, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que, "desde el primer momento, Marruecos ofreció su colaboración".

"Estuve en contacto con Marruecos desde el primer momento y mostraron su disposición para cortar ese flujo migratorio", ha dicho Albares, quien sostiene que los gobernantes del país vecino "nos trasladaron que su disposición era total e inmediata, sin solicitar nada, para que estas personas regresaran inmediatamente".

Una solidaridad que, según ha defendido, no han tenido algunos países europeos que, lejos de colaborar con España, han optado por tratar de cortar todos los puentes, hasta el punto de suspender el espacio Schengen de libre disposición, como ha hecho la primera ministra italiana, Giorgia Meloni: "Ha habido gobiernos que no han estado a la altura, y partidos políticos que tampoco han estado a la altura. El Gobierno italiano ha sido uno de ellos".

De hecho, el titular de Exteriores ha señalado que "Italia tiene el doble de entradas irregulares que España y está inundada de migrantes irregulares". "Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa como ha hecho España", ha agregado al respecto.

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