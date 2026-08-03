Una bronca vecinal por dar agua a las palomas en vía pública acaba con amenazas de denuncia en Úbeda

Las altas temperaturas han provocado un enfrentamiento entre vecinos de Úbeda (Jaén) por los recipientes de agua colocados en la calle para que las palomas puedan refrescarse. En 'Más Vale Tarde', muestran el vídeo de la "tangana vecinal".

Con la llegada del calor extremo, algunos vecinos de Úbeda decidieron colocar recipientes con agua en la vía pública para ayudar a las palomas a combatir las altas temperaturas. Sin embargo, la iniciativa no ha gustado a todos los residentes de la zona.

Como vemos en el vídeo emitido en 'Más Vale Tarde', una vecina aparece retirando por la noche los recipientes de agua colocados para los animales, una actitud que termina provocando el enfado de otro vecino, que decide grabar la escena para dejar constancia de lo ocurrido.

El enfrentamiento va subiendo de tono hasta convertirse en una auténtica "bronca vecinal". "Mañana lo sube usted al juzgado, que no se le puede poner de comer a los animales en vía pública", le recrimina la mujer mientras retira los recipientes. El hombre, por su parte, insiste en que va a denunciar la situación.

Pero, ¿existe alguna normativa sobre alimentar a animales en la calle? El abogado Juan Manuel Medina explica que "depende de cada municipio". "En principio está prohibido dar de comer a los animales en vía pública", señala el abogado, matizando que la medida busca "evitar problemas como la proliferación de colonias de animales o daños en edificios".

El abogado apela al "sentido común" para evitar este tipo de enfrentamientos vecinales y resolver estas situaciones sin llegar a "montar ese tipo de tanganas".

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