Decenas de familias de migrantes que fueron a Ceuta piden ayuda en redes sociales para encontrarles:

Lo que se sabe Al menos 72 personas que intentaron llegar a Ceuta a nado han muerto, y alrededor de 5.000 continúan en la ciudad autónoma.

Fátima busca a su sobrino Yusef, de 13 años, desaparecido tras la salida masiva de personas desde Marruecos hacia Ceuta. Como ella, muchos familiares no tienen noticias de sus seres queridos. Las redes sociales se han convertido en el principal medio para localizar a los desaparecidos, con plataformas como 'Tetouan Tube' difundiendo fotos y solicitando información. Gracias a estas publicaciones, algunos jóvenes han logrado regresar a casa. Las televisiones marroquíes también ayudan a los familiares que buscan respuestas en la frontera. Hasta ahora, se han registrado 72 muertes y 5.000 personas permanecen en Ceuta. Las labores de búsqueda continúan.

Con la foto de su sobrino Yusef de 13 años en el móvil, Fátima recorre las calles de Ceuta. "Dicen que cruzó cuando abrieron la puerta, pero nosotros no sabemos nada de él desde el jueves", explica a laSexta. Como ella, cada vez son más los familiares que siguen sin saber nada de sus seres queridos desde que se produjo la salida masiva desde Marruecos a la ciudad autónoma.

"Todavía sigo sin encontrarlo y no sé qué hacer, es muy chiquitico. No sé si ha muerto o ha desaparecido", comenta otra mujer. Gracias a fotos como esta publicadas en las redes sociales, muchos obtienen información de los suyos.

Las plataformas, que se utilizaron para incrementar la avalancha migratoria, a la que se sumaron alrededor de 60.000 personas, ahora se han convertido en el principal canal para localizar a los desaparecidos. "Sus familias piden apoyo, alguien que pueda reconocerlos. Si alguien ha visto a alguno de ellos, por favor, póngase en contacto con nosotros", reza la publicación de 'Tetouan Tube', que va acompañada de fotos de desaparecidos.

Algunos han conseguido regresar a casa gracias a las publicaciones. "Seguimos recibiendo numerosos mensajes sobre jóvenes desaparecidos en Ceuta. Tras compartir publicaciones anteriores, recibimos buenas noticias de que un gran número de estos jóvenes ha regresado a sus hogares y ciudades", celebra.

Las televisiones marroquíes también están haciendo de altavoz para los familiares que se concentran en la frontera en busca de respuestas. Una reportera pide que "quien tenga noticias sobre ellos o los haya visto, por favor, que se ponga en contacto conmigo".

Mientras, decenas de familias mantienen la esperanza de que los suyos regresen a su hogar sanos y salvos. Hasta ahora, se ha registrado la muerte de al menos 72 personas. Además, alrededor de 5.000 continúan en la ciudad autónoma, mientras continúan las labores de búsqueda en el mar y de identificación en tierra.

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