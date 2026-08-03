La Fiscalía archiva las dos últimas causas por los cribados de cáncer de mama en Andalucía

Movilización ciudadana por los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía.

Los detalles De esta forma, el total de la quincena de denuncias que habían promovido la asociación El Defensor del Paciente, junto con particulares, y las formaciones políticas IU y Adelante Andalucía han quedado archivadas.

La Fiscalía ha archivado las dos últimas causas pendientes relacionadas con las denuncias por fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. En total, la quincena de denuncias, impulsadas por la asociación El Defensor del Paciente, particulares e Izquierda Unida y Adelante Andalucía, han sido archivadas. En marzo, la Fiscalía informó del archivo de denuncias en varias provincias, incluyendo Granada, Jaén, Sevilla, Almería y Málaga. En febrero, se archivaron tres denuncias contra cargos públicos aforados por falta de indicios de delito. Antonio Maíllo de IU calificó el caso como el "mayor escándalo" de la sanidad pública andaluza, mientras que Ángeles Férriz criticó la "total opacidad" del Gobierno andaluz.

La Fiscalía ha archivado las dos últimas causas que quedaban abiertas por las denuncias formalizadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía.

Fuentes de la Fiscalía consultadas por EFE han confirmado que el total de la quincena de denuncias, que habían promovido la asociación El Defensor del Paciente, junto con particulares, y las formaciones políticas Izquierda Unida y Adelante Andalucía han quedado archivadas, como ha adelantado el diario 'Ideal'.

A finales del pasado marzo, la Fiscalía informó de que las delegaciones provinciales del ministerio público habían archivado dos denuncias de Granada, otras tantas de Jaén, Sevilla y Almería y una novena examinada en Málaga.

En febrero, la Fiscalía Superior de Andalucía había archivado tres denuncias relacionadas con posibles fallos en el sistema andaluz de cribados de cáncer de mama contra cargos públicos aforados al no apreciar indicios de delito y remitió las causas a las fiscalías provinciales para investigarlas de manera individual.

El pasado diciembre, la Fiscalía de Sevilla confirmó por su parte que había acordado el archivo de la investigación sobre la supuesta desaparición de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud al corroborar la integridad de los datos.

Preguntado por este asunto en el Parlamento andaluz, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha señalado que, independientemente de los procedimientos judiciales, la crisis de los cribados del cáncer de mama supuso el "mayor escándalo" de la sanidad pública andaluza, y que por ello su coalición puso el foco en la responsabilidad política de la Junta.

Sobre este mismo asunto, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en Andalucía Ángeles Férriz ha afeado la "total opacidad" del Gobierno andaluz, que ha dicho que apostó por "atacar, amenazar, insultar, perseguir, e incluso intentar sancionar" a quienes promovieron la denuncia pública del caso desde la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama.

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