Ahora

Aznar recupera su frase

Zaida Cantera, sobre Aznar: "El que pueda hacer que haga es como el que quiera dar un golpe de Estado con las togas, que lo dé"

José María Aznar ha rescatado su polémica frase de "el que puede hacer que haga" en medio del caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Zaida Cantera y Afra Blanco le responden en este vídeo.

José María Aznar ha rescatado su polémica frase de "el que puede hacer que haga" en medio del caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Zaida Cantera y Afra Blanco le responden en este vídeo.

Mientras se conocen nuevos detalles del sumario sobre José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar vuelve a salir a la palestra y asegura que la frase de "el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca".

"Probablemente sea el último político español que debería dar lecciones absolutamente de nada", afirma Afra Blanco, que menciona los casos de Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana, Álvarez Cascos y Ángel Acebes, mientras que "hoy tenemos a un tal Montoro y en algunos lugares a un tal M. Rajoy".

"Me parece insultante que este hombre intente liderar la moral en estos momentos", afirma la sindicalista.

"El que pueda hacer que haga es algo así como el que quiera dar un golpe de Estado con las togas, que lo dé", apunta por su parte Zaida Cantera, que recuerda al expresidente que "nos metió en una guerra ilegal" y que "ha tenido la caradura de no pedir ni siquiera perdón a los compañeros del ejército que murieron por su guerra".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Imputación a Zapatero, en directo | El juez Calama pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio
  2. Las agendas de Julio Martínez apuntan al papel de Zapatero en la repatriación de Edmundo González y la liberación de presos políticos de Venezuela
  3. El juez Peinado cita a Begoña Gómez el 9 de junio para una "audiencia previa" al juicio y le advierte de que si no acude podrá ser "conducida por la fuerza pública"
  4. El Congreso retira la acreditación de prensa al agitador ultra Vito Quiles durante tres meses
  5. EEUU retoma sus ataques contra el sur de Irán pese a los "avances" en las negociaciones
  6. Grave accidente en Bélgica: cuatro muertos, entre ellos dos adolescentes, tras el choque de un autobús escolar contra un tren en un paso a nivel