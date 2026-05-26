Zaida Cantera, sobre Aznar: "El que pueda hacer que haga es como el que quiera dar un golpe de Estado con las togas, que lo dé"

José María Aznar ha rescatado su polémica frase de "el que puede hacer que haga" en medio del caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Zaida Cantera y Afra Blanco le responden en este vídeo.

Mientras se conocen nuevos detalles del sumario sobre José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar vuelve a salir a la palestra y asegura que la frase de "el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca".

"Probablemente sea el último político español que debería dar lecciones absolutamente de nada", afirma Afra Blanco, que menciona los casos de Rodrigo Rato, Jaume Matas, Eduardo Zaplana, Álvarez Cascos y Ángel Acebes, mientras que "hoy tenemos a un tal Montoro y en algunos lugares a un tal M. Rajoy".

"Me parece insultante que este hombre intente liderar la moral en estos momentos", afirma la sindicalista.

"El que pueda hacer que haga es algo así como el que quiera dar un golpe de Estado con las togas, que lo dé", apunta por su parte Zaida Cantera, que recuerda al expresidente que "nos metió en una guerra ilegal" y que "ha tenido la caradura de no pedir ni siquiera perdón a los compañeros del ejército que murieron por su guerra".

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