La prioridad nacional de Vox deja a los niños de Aragón sin frutas en los colegios: "No podemos darles peras de Sudáfrica o naranjas de Egipto"

¿Qué ha dicho? "En Aragón, se produce fruta de calidad excepcional", ha dicho la nueva consejera de Agricultura de Vox en Aragón en su primera intervención pública. Promete revisar los contratos y recuperar el sistema, pero solo con proveedores nacionales, "con fruta de calidad y de proximidad".

La suspensión del programa de distribución de fruta en colegios de Aragón ha sido impulsada por la presión de Vox, que busca garantizar que los productos provengan exclusivamente de proveedores españoles. La nueva consejera de Agricultura de Vox en Aragón ha explicado que el objetivo es evitar que los niños consuman frutas importadas, como peras de Sudáfrica o naranjas de Egipto, a pesar de que en la región se produce fruta de alta calidad. Aunque el programa europeo pretendía mejorar la nutrición infantil, Vox argumenta que no se debe beneficiar a agricultores extranjeros, priorizando la producción nacional.

Los niños de Aragón se han quedado sin fruta en el recreo. La presión e insistencia de Vox ha provocado el cierre de un programa, que existe en muchas más regiones de España, y cuyo objetivo es que los niños consuman fruta. Los ultras de Abascal aseguran que solo se ha suspendido a la espera de poder recuperarlo, pero con proveedores solo españoles.

Vox, en su versión aragonesa, se ha comprometido a que "revisará y valorará esos contratos" para garantizar que, cuando el plan sea reactivado, lo haga "con fruta de calidad y de proximidad".

Porque defiende que no se puede permitir que los más pequeños coman "peras de Sudáfrica o naranjas de Egipto". Aplican aquello de la prioridad nacional también a la fruta española, aunque eso suponga dejar sin ese alimento a los niños de los colegios de Aragón.

Así lo ha anunciado este martes la nueva consejera de Agricultura de Vox en Aragón, y eso que esta era su primera intervención pública. "No podemos entregar a nuestros niños peras de Sudáfrica o naranjas de Egipto mientras, en Aragón, se produce fruta de calidad excepcional", ha intentado argumentar.

Porque prefieren que no se coma nada a que ese alimento venga de fuera, del extranjero. Esta es la razón clave que Vox ha aplicado para conseguir el fin de un programa europeo que repartía piezas de frutas diferentes como elemento educativo. Un plan que solo pretendía mejorar la nutrición de los menores en toda Europa y acostumbrarles a comer bien, a llevar una dieta sana, equilibrada y variada.

Sin embargo, en todo esto los de Abascal solo ven una cosa: que se está beneficiando a agricultores de otros países.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido