El juez del caso Montoro solicita todos sus movimientos bancarios de los últimos 20 años

Los detalles Además, cita como investigados a ocho representantes de las empresas gasísticas que habrían pagado a Equipo Económico para acceder a cambios en la legislación.

El juez de Tarragona investiga a Cristóbal Montoro y ha solicitado a 16 bancos los movimientos bancarios del exministro desde 2006. Se han citado como investigados a ocho representantes de empresas gasísticas que habrían pagado a Equipo Económico para influir en la legislación. La investigación abarca 20 años de información bancaria de Montoro y colaboradores cercanos, como su jefe de gabinete y su hermano Ricardo, quien presuntamente se benefició con más de 11 millones de euros. Montoro y 26 ex altos cargos están imputados por favorecer a gasísticas, clientes de su asesoría, mediante una red de influencias. Se les investiga por cohecho, fraude, prevaricación, entre otros delitos.

El juez de Tarragona que investiga a Cristóbal Montoroha solicitado sus movimientos bancarios desde 2006. Además, según el auto al que ha tenido acceso laSexta, cita como investigados a ocho representantes de las empresas gasísticas que habrían pagado a Equipo Económico para acceder a cambios en la legislación.

Los investigadores quieren conocer, al detalle, toda la información bancaria de los últimos 20 años del exministro y algunos de sus más estrechos colaboradores en 16 entidades diferentes. Entre ellos están su jefe de gabinete, Felipe Martínez Rico, y su hermano Ricardo, que se habría llegado a embolsar más de 11 millones de euros, convirtiéndose presuntamente en el mayor beneficiario de la trama.

Montoro, Martínez Rico y otros 26 ex altos cargos están imputados por favorecer presuntamente a empresas gasísticas cuando él estaba en el Gobierno. Todas ellas eran clientes de la asesoría del exministro de Hacienda: Equipo Económico. "Yo ya no sé cómo explicarlo más veces. Yo dejé ese despacho", ha declarado Montoro en repetidas ocasiones.

Entre esos datos requeridos por el juez están "los movimientos de todas las cuentas bancarias, estén o no activas en el momento de la petición, (...) con el mayor grado de detalle disponible" y la "relación de cheques y efectos emitidos, recibidos, cobrados o pagados por los anteriores sujetos, en su caso, con el máximo grado de detalle disponible".

También los "ficheros relativos a los titulares, beneficiarios e importes dispuestos mediante las tarjetas bancarias asociadas a las cuentas de referencia; (...) las fichas de acceso a cajas de seguridad y los documentos acreditativos de su beneficiario y titular", entre otros.

Nuevos investigados

El juez Rubén Rus, del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, también cita a ocho representantes de esas gasísticas que habrían pagado a Equipo Económico a cambio de modificaciones legislativas. Tendrán que declarar como investigados a partir del próximo jueves 30 de abril.

Según el auto, en total habrían ganado más de 37 millones de euros durante los años en los que presuntamente se produjo este intercambio de favores.

Claves del caso Montoro

La trama habría comenzado en 2008 y hay 28 personas involucradas. Al llegar al Gobierno en 2011, según el auto del juez, Montoro habría aprovechado su cargo para colocar en lugares clave del ministerio a personas relacionadas con el despacho de abogados, creando una "red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico".

Equipo Económico habría influido en la rebaja al impuesto especial al gas natural llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy, algo que las empresas del sector llevaban años demandando. El magistrado relata en su auto que "se permitió a las gasistas colaborar activamente en la redacción" de varios proyectos de ley.

Entre los presuntos delitos por los que se les investiga están cohecho, fraude contra la Administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionario público, corrupción en los negocios y falsedad documental.

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