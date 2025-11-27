Yolanda Díaz zanja las insinuaciones de Ábalos sobre su vivienda oficial: "Es público y notorio que vivía con mi esposo y con mi hija"

El contexto El exministro afirmó en una publicación en sus redes sociales que la ministra de Trabajo "debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello".

Continúa el cruce de declaraciones entre Yolanda Díaz y José Luis Ábalos. Después de las insinuaciones del exministro sobre que prestaba su vivienda oficial a "personas sin derecho a ello", la líder de Sumar ha desmentido dichas palabras y ha asegurado que ella vivía con su "entonces marido y su hija" allí durante la pandemia.

El conflicto entre ambos comenzó en Al Rojo Vivo, cuando la ministra pidió que se aplique la ley contra los "presuntos golfos" que hicieron "tropelías muy gordas" mientras ella y su equipo se dedicaron a defender el país durante el coronavirus.

Tras escucharla, Ábalos utilizó su cuenta de 'X' para responder a la ministra de Trabajo explicando que en ese contexto tan difícil él se dedicó a "dar la cara todos los días para informar y tranquilizar a la sociedad". Según ha dicho, en ese periodo estuvo al frente de la movilidad del país "con el fin de evitar los contagios y al mismo tiempo garantizar el abastecimiento de alimentos o medicinas de una población confinada" y ha valorado el resultado de su trabajo señalando que en ese sentido "los españoles no tuvieron ningún problema".

Y, posteriormente, lanzó una insinuación sobre el uso que Díaz daba a su vivienda oficial: "Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello".

Algo que ha desmentido por completo este jueves la ministra de Trabajo: "Es público y notorio que en pandemia vivía con el entonces mi esposo y mi hija. Es público y notorio que, en pandemia, cinco mujeres nos dejamos piel en el Ministerio de Trabajo para salvar empresas y trabajadores. Eso es lo que hemos hecho en pandemia. Ábalos tiene oportunidad de explicar ante la Justicia lo que hacía él en pandemia. Y como saben, ahora vivo sola con mi hija".

Ahora bien, Díaz ha preferido "no entrar en valoraciones" sobre el por qué José Luis Ábalos ha lanzado esta insinuación, al igual que tampoco lo ha hecho sobre el futuro judicial del exministro.

