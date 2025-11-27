"Otro que no da la cara" y "Mazón asesina, Abascal apadrina": las víctimas de la DANA protestan ante Les Corts con un muñeco de Pérez Llorca

Manifestación de las víctimas de la DANA ante Les Corts por la investidura de Juanfran Pérez Llorca

Los detalles Familiares de las víctimas de la DANA han protestado frente a Les Corts mientras el 'popular' iniciaba su discurso como candidato a president.

Las víctimas de la DANA consideran a Juanfran Pérez Llorca un candidato inadecuado para gobernar la Comunitat Valenciana, expresando su descontento en una protesta frente a Les Corts Valencianes mientras el político intervenía ante los grupos parlamentarios. La concentración, organizada por Acord Social Valencià y respaldada por las víctimas, incluyó cánticos críticos y muñecos de cartón con la cara de Pérez Llorca y las manos manchadas de sangre. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, criticó el acercamiento a la ultraderecha, mientras Carmina Gil, vicepresidenta, expresó desconfianza hacia Pérez Llorca y su gestión.

Para las víctimas de la DANA, Juanfran Pérez Llorca no es un candidato digno para gobernar la Comunitat Valenciana y así lo han hecho saber con una protesta celebrada en las puertas de Les Corts Valencianes mientras el 'popular' realizaba su intervención ante los grupos parlamentarios.

Durante la concentración, organizada por la plataforma Acord Social Valencià y apoyada por las víctimas de la DANA, han mostrado su disconformidad con el candidato a través de cánticos como 'Llorca y Mazón, la mateixa merda són', 'Otro que no da la cara' y 'Mazón asesina, Abascal apadrina'.

A la protesta, a la que han acudido alrededor de un centenar de personas, los manifestantes han portado un muñeco de cartón con la cara de Pérez Llorca y las manos manchadas de sangre, uno idéntico al que han portado de Carlos Mazón durante las diferentes manifestaciones que se han celebrado a lo largo de los meses.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctima Mortales, Rosa Álvarez, ha afirmado que del "sustituto Pérez" esperan "lo mismo o peor" que su antecesor porque va a aumentar el "abrazo a la ultraderecha" y ha augurado que su discurso va a ser " todavía más racista, más homófobo y contra las políticas feministas y el Pacto Verde".

Además, la vicepresidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, Carmina Gil, ha indicado que Pérez Llorca es "una escisión de Mazón" y que un año después de la tragedia en la que murieron 229 personas en Valencia no les sirve el perdón "ni del próximo president ni de nadie que haya estado involucrado en la gestión" de estos meses, por lo que esperan "poco o nada" de su discurso.

