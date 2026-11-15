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'Crecer sin diabetes'

La importancia de la detección precoz de la diabetes: uno de cada tres afectados desconoce que tiene la enfermedad

¿Por qué es importante? Su detección temprana ayuda a ralentizar el progreso de una enfermedad que muchas veces avanza de manera silenciosa durante meses o incluso años.

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Uno de cada tres españoles con diabetes desconoce que tiene la enfermedad. Y por eso la detección temprana es importantísima para ralentizar el progreso de una enfermedad que muchas veces avanza de manera silenciosa durante años.

La hija de Ana Tormos, Valeria, fue diagnosticada de diabetes tipo 1 cuando apenas tenía 3 años. "Empieza a estar extraña, muchas rabietas, comportamientos que yo no entendía, yo la veía padecer, hasta que un día la veo muy mal muy mal, nos vamos a urgencias y la ingresan directamente en la UCI, ella estaba casi en coma. Eso fue un stock para nosotros muy duro y que costó mucho tiempo de curar", explica la portavoz de 'Crecer sin diabetes'.

De hecho, hay unos 1.400 nuevos casos pediátricos anuales en menores de 15 años. Por ello, Ana señala la importancia de los cribados y la detección precoz en esta patología: "Una detección precoz en nuestro caso hubiera cambiado toda la historia, lo primero es que mi hija no hubiese ingresado en la UCI, no hubiese estado con ese peligro vital, luego hubiésemos tenido tiempo para aprender y sobre todo mi hija hoy por hoy no tendría mayor probabilidad de complicaciones futuras. Esto no es un caso particular, esto le sucede a mucha gente.

El 90% de los diagnósticos en España son de personas sin antecedentes familiares, como su caso, lo que fundamenta la necesidad de la anticipación. "La importancia de llegar de una forma temprana para que tu futuro sea el mejor que puedas tener y evidentemente no llegar al diagnóstico con esa emergencia médica y un ingreso hospitalario porque esto se puede evitar", recalca la portavoz de 'Crecer sin diabetes', un movimiento impulsado por la Federación Española de Diabetes (FEDE) con el apoyo de Sanofi.

"Desde Crecer sin diabetes se trabaja para que en un futuro esa detección precoz no sólo llegue a familiares de primer grado, ¿vale?, sino a una población pediátrica general", añade.

Carmen Grau es una psicóloga clínica especializada en el acompañamiento emocional de pacientes con diabetes. Y ella observa la diferencia entre un diagnóstico temprano y otro tardío. "De un día para otro cambia tu vida con un debut tradicional y en cambio con la detección precoz las familias y las personas adultas tienen mucho más tiempo de actuación. ¿Cuál es la función de los profesionales? Efectivamente resolver dudas, entender que les preocupa, entender si están indecisos, qué les da miedo, explica la psicóloga del Hospital Universitario Doctor Peset y Fisabio.

Un objetivo compartido tanto por profesionales como por familiares de pacientes, apostar por la detección precoz y la anticipación para conseguir un mejor diagnóstico de la patología.

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