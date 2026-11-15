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"Forman parte de mafias"

Albiol exige "la intervención inmediata de la Armada Española" en Canarias para evitar la llegada de más cayucos a El Hierro

¿Qué ha dicho? El alcalde de Badalona, número uno del PP en Barcelona, carga contra el Gobierno al ser "su única política de inmigración la de acoger a estas personas y que sean bienvenidas". Ha cifrado en 4.000 los migrantes que han llegado a la isla en dos días.

Xavier García Albiol Xavier García AlbiolAgencia EFE
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Xavier García Albiol, número uno del PP por Barcelona, ha pedido que la Armada intervenga en la frontera con aguas internacionales en Canarias, en la isla de El Hierro, para controlar los "barcos nodriza que están trayendo, que están arrastrando a los cayucos que forman parte de mafias".

"La única política de inmigración del Gobierno de España es la política de acoger a estas personas y que sean bienvenidas", ha expuesto en un acto en Mas Pellicer de Reus, en Tarragona, con Mónica Landete, candidata 'popular' en la provincia catalana.

En sus palabras, ha cifrado en más de 4.000 las personas que han llegado de manera irregular a la isla en dos días, pidiendo la intervención de la Armada y que, a su vez, sea independiente de la activación de Frontex.

"Si esto sigue así va a haber un problema muy serio", ha afirmado, considerando que España no tiene capacidad de acogida para los migrantes que están llegando. "Es imposible. No lo puede hacer Canarias. No lo pueden hacer el resto de comunidades. Evidentemente, Cataluña tampoco", ha compartido.

En X, se ha reafirmado en sus palabras: "Exigimos la intervención inmediata de la Armada Española para reforzar el control de nuestras fronteras y evitar que España siga siendo la puerta de entrada de la inmigración irregular a Europa. La situación en Gran Canaria, con la llegada de más de 4.000 inmigrantes irregulares en los últimos días, es insostenible".

Albiol, además, ha hecho una referencia concreta al barrio de Mas Pellicer, lugar en el que se ha celebrado el acto: "Hay una parte importante de personas que se han instalado y que han okupado viviendas".

"De cada diez okupaciones en España, cuatro son en Cataluña", advirtiendo además de que la mayoría son personas conflictivas.

Ante esto, asegura que el PP sabe "diferenciar perfectamente" las personas que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca y que tienen un problema social de gente que okupa como modo de vida. "Estos requieren una respuesta contundente y judicial. Es nuestro objetivo", ha dicho.

Ha remarcado, además, la importancia de la futura Ley Antiokupación para desalojar en un máximo de 48 horas por orden judicial a aquellos "que se han hecho con una propiedad que no es suya".

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