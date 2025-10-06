Yolanda Díaz pide a Sánchez impulsar una conferencia de paz en Madrid y una ruptura total con Israel

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta segunda del Gobierno considera que el Ejecutivo tiene "la legitimidad y la fuerza" para ser referencia en una "alianza de defensa de los derechos del pueblo palestino".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado a romper relaciones con Israel y ha propuesto una conferencia de paz en Madrid para apoyar al pueblo palestino. Díaz afirma que el Gobierno de coalición tiene la legitimidad para liderar una defensa de los derechos palestinos y sugiere romper el acuerdo de asociación con la Unión Europea, además de sancionar al gobierno de Netanyahu. Destaca las recientes manifestaciones globales contra el "genocidio en Palestina" y el papel de la sociedad civil española, instando al Gobierno a tomar medidas más firmes para garantizar justicia para Palestina.

"Ha llegado el momento ya de romper todo tipo de relaciones con Israel". Así de tajante se muestra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el último vídeo que ha remitido a los medios de comunicación en el que reclama, además de esa ruptura total con el Estado israelí, la celebración de una conferencia de paz en Madrid "en defensa de los derechos del pueblo palestino".

"Proponemos la celebración de una conferencia de paz en Madrid que dé salida al pueblo palestino", traslada una Díaz que considera que el Gobierno de coalición tiene "la legitimidad y la fuerza" para impulsar esa "alianza de defensa de los derechos del pueblo palestino".

"España debe levantar la voz por una Internacional de la justicia y de la esperanza", agrega la ministra. Para Díaz, también hay que romper el acuerdo de asociación con la Unión Europea y pide sanciones para el gobierno de Benjamin Netanyahu.

Díaz destaca las manifestaciones que se han celebrado a lo largo del fin de semana en el mundo para decir "alto al genocidio en Palestina", celebrando que la sociedad civil española "ha vuelto a dar una lección de dignidad" con "cientos de miles de personas gritando alto y claro que Palestina no está sola".

Díaz considera que esas movilizaciones obligan al Gobierno a "seguir dando pasos más firmes y valientes para garantizar justicia y dignidad al pueblo palestino".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.