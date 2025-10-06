Exteriores anuncia que los 28 españoles de la Flotilla que siguen en Israel volverán este lunes a España

Los detalles El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirma que Israel ha "confirmado oficialmente" que los 21 españoles que quedan en suelo israelí volverán este lunes a casa, si bien el ministro ha pedido prudencia hasta que los españoles no estén "todos sentados en el avión y con el avión en el aire".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que los 28 españoles que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla y que siguen retenidos en Israel volverán a lo largo de este lunes a España, después de que este domingo retornase un primer grupo de 21 ciudadanos.

En una entrevista en 'Catalunya Ràdio', el jefe de la diplomacia española ha detallado que ha hablado con las familias de los 28 españoles que siguen en una prisión israelí para trasladarles que durante este lunes, "si no hay cambios de última hora", saldrán de Israel con destino a España.

"Esa es la idea y eso es lo que ya tenemos oficialmente confirmado con Israel", ha añadido Albares, que no obstante ha pedido prudencia hasta que "estén todos sentados en el avión y con el avión en el aire", si bien es previsible que este lunes llegue a suelo español el grupo de 28 ciudadanos españoles restantes.

Albares ha afirmado que "igual que con el grupo de 21" ciudadanos, Exteriores ha ofrecido encargarse "completamente" de la repatriación y del coste de la misma para los 28 españoles restantes. Ha reivindicado además que su Ministerio va a "hacer todo lo que haga falta" para que "lleguen lo más rápidamente posible a España".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.